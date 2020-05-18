Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'Elhamdülillah' diyerek paylaştı! Fotoğraf dikkat çekti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sultanahmet ve Ayasofya camilerinin fotoğrafını paylaşarak "29 Mayıs’ta Camilerimize Kavuşuyoruz. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerimizde ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz." dedi.
Bunun üzerine paylaşımda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sultanahmet ve Ayasofya camilerinin fotoğrafını paylaşarak "29 Mayıs’ta Camilerimize Kavuşuyoruz. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.
İşte Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın o tweeti: