  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

EBA TV dersleri devam edecek mi?

Tek bir kişi 2,5 saatte 52 kişiye koronavirüs bulaştırabiliyor

Camiler ne zaman açılacak?

Kreşler ne zaman açılacak?

Camiler ne zaman açılacak? | Camilerde hangi vakit namazlar kılınacak?
için kalan
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'Elhamdülillah' diyerek paylaştı! Fotoğraf dikkat çekti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sultanahmet ve Ayasofya camilerinin fotoğrafını paylaşarak "29 Mayıs’ta Camilerimize Kavuşuyoruz. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 21:38:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'Elhamdülillah' diyerek paylaştı! Fotoğraf dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerimizde ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz." dedi.

Bunun üzerine paylaşımda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sultanahmet ve Ayasofya camilerinin fotoğrafını paylaşarak "29 Mayıs’ta Camilerimize Kavuşuyoruz. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

İşte Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın o tweeti:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

AA

elhamdülillah
  • Yanıtla

istanbul fethi mi

29 mayis istanbul fethi
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı