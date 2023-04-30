Diyalekt ile İngilizce her yerde
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yaş ve seviyedeki kullanıcıların İngilizce öğrenme süreçlerini eğlenceli bir şekilde kolaylaştırmak için seçkin dil uzmanları tarafından tasarlanan “Diyalekt” adlı İngilizce dijital eğitim platformu geliştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirdiği “Diyalekt” adlı İngilizce dijital eğitim platformu, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci, veli, öğretmen bütün okul gruplarında paylaşılarak öğrenmeyi kolaylaştıran dijital eğitim platformunun kullanımının yaygınlaştırılması sağlanıyor. Diyalekt İngilizce eğitim platformuna; öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm vatandaşlar mobil uygulama marketlerden veya diyalekt.eba.gov.tr adresinden ücretsiz bir şekilde e-devlet ya da EBA şifreleri ile ulaşılabilecekler.