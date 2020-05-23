DİTİB İtalya, 500 haneye yardım ulaştırdı

ROMA (AA) - BARIŞ SEÇKİN - Türkiye’nin Milano Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Abdulmetin Yalçın, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) İtalya Şubesi olarak 500 haneye yardım ulaştırdıklarını belirtti.



İtalya'da Kovid-19 acil durumunun başladığı 21 Şubat'tan Ramazan Bayramı’na kadar olan dönemde DİTİB İtalya’nın yaptığı yardım faaliyetlerini AA muhabirine değerlendirdi.

DİTİB İtalya olarak Kovid-19 salgının ilk günlerinde tüm faaliyetleri askıya aldıklarını belirten Yalçın, ülkede 10 Mart’ta başlayan sıkı karantina tedbirleri nedeniyle işe gidemeyen pek çok kişinin yardıma muhtaç hale geldiğini söyledi.

Yalçın, "Gerek bize doğrudan gerek konsolosluğumuz aracılığıyla gerekse diğer irtibatta olduğumuz kurumlar aracılığıyla ulaşan pek çok kişi için yardım kampanyası başlatma ihtiyacı hasıl olmuştur." dedi.



Kampanyalarına 21 Mart’ta başladıklarını ve başlangıçta İtalya’daki hayırseverlerin katkısıyla yürüttüklerini aktaran Yalçın, ancak karantina süresinin uzaması ve kaynak temininde bazı sıkıntılar nedeniyle yardımlarını son dönemde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ile "Diaspora Kovid-19 Destek ve İşbirliği Programı" çerçevesinde yürüttükleri bilgisini verdi.



Abdulmetin Yalçın, özellikle salgınından etkilenen İtalya’nın kuzey bölgelerinde, Arjantin’den, Senegal, Rusya, Bangladeş’e kadar pek çok kökenden insana yardım ettiklerini belirterek, "İlk yardımımızı 21 Mart tarihinde götürdük. 23 Mayıs itibarıyla yardımlarımızı tamamlıyoruz. Şu ana kadar 500 haneye yardımlarımızı ulaştırdık." diye konuştu.



Yalçın, yardımlarının gıda maddelerinin yanı sıra ihtiyaca göre bebek bakım, kıyafet ve temizlik materyallerinden oluştuğu bilgisini de verdi.



- Türk camileri 5 Haziran'da açılıyor

İtalya’da hükümet cami ve mescitlerin 18 Mayıs’tan itibaren belirli koşullar doğrultusunda açılmasına izin vermiş ancak ülkedeki pek çok cami istenilen şartlar nedeniyle açılamamıştı.



Din Hizmetleri Ataşesi Yalçın, Türk camilerin ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin, "Camilerimiz henüz açılmadı. Açılması için birtakım şartlar var. Lisanslı bir firma tarafından ilaçlanması, caminin girişinde ateş ölçer cihazın bulundurulması, 37,5 derece üzerindeyse hemen ambulans çağrılması, eldiven, maske, herkesin kendi seccadesini getirmesi, bir taraftan 1,5 metre sosyal mesafe kuralı. Bizi en çok o sosyal mesafe kuralı zorluyor. 40 kişilik yere 10 kişi alabiliyorsunuz. Şimdi 10’u gelsin 30’u kalsın gibi bir ayrım da yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

Camilerinin çok yakında açılacağı müjdesini veren ve bu konuda hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını aktaran Yalçın, "Bu bayram biraz böyle buruk olacak ama hiç olmazsa sağ salim geçirelim. Camilerimiz, Venedik, İmperia, Como, Modena, Milano hepsi birden 5 Haziran’da açılıyor." dedi.







