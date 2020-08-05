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Aktüel

DİSK'ten Dardanel fabrikasındaki çalışma sistemine tepki

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:38:10 -
DİSK'ten Dardanel fabrikasındaki çalışma sistemine tepki

İSTANBUL (AA) - DİSK üyeleri, Çanakkale'deki Dardanel Gıda Fabrikası'nda uygulanan "kapalı devre çalışma" sistemini protesto etti.

Sendika üyeleri, Tarabya'daki Dardanel Gıda Fabrikası'nın genel müdürlüğü önünde toplandı.

Burada basın açıklamasını okuyan DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Dardanel fabrikasında "kapalı devre" çalışma sistemi adı altında üretimin sürdürülmesine tepki gösterdi.

Üretimin bu şekilde devam etmesinin hukuk dışı olduğunu savunan Aslan, uygulamadan vazgeçilmemesi halinde suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Gruptakiler, açıklamanın ardından fabrikanın önünden ayrıldı.

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