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Gündem Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki
Gündem

Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın bir Yunan vatandaşının Türkiye'ye alınmamasına ilişkin açıklamasıyla ilgili, “Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan’a hatırlatırız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 02:41:00 - 2021-08-14 02:50:00
Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bir Yunan vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmemesine ilişkin, “Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan’a hatırlatırız” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bir Yunan vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmemesine ilişkin açıklaması hakkındaki soruya cevap verdi.

Resmi bir görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmemesi hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamayı yadırgayarak ve reddettiklerini belirten Bilgiç, “Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan’a hatırlatırız. Ülkemize giriş koşullarını taşımayan bu Yunan vatandaşı hakkında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına ve kanunlarımıza uygun bir şekilde havalimanında işlem yapılmış ve işlemlerin tamamlanmasından sonra ülkesine geri gönderilmiştir. Bu süreçte söz konusu kişinin Konsolosluğu ile temas etmesi sağlanmıştı” ifadelerine kullandı.

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