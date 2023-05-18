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Siyaset Dışişleri'nden KKTC'ye destek
Siyaset

Dışişleri'nden KKTC'ye destek

Yeniakit Publisher
2023-05-18 07:24:00 -
Dışişleri'nden KKTC'ye destek

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait USS Arleigh Burke isimli muhribin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) limanlarından birine demirlemesi hakkında yaptığı açıklamayı destekledi.

Dışişleri Bakanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının, ABD’ye ait USS Arleigh Burke isimli muhribin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) limanlarından birine demirlemesi hakkında yaptığı açıklamayı güçlü bir şekilde destekliyoruz.

KKTC ile birlikte defaatle vurguladığımız üzere, ABD’nin bölgede Kıbrıs Türk tarafının hilafına attığı denge bozucu adımlar, bu ülkenin Ada’da uzun yıllar boyunca sürdürdüğü tarafsız konumunu zedelemekte ve Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün önünde engel oluşturmaktadır. ABD’yi bu politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin garantör ülke olduğu hatırlatılan açıklamada, “Kıbrıs’ta garantör devlet konumunda bulunan Türkiye’nin her şart ve koşulda Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını savunmayı kararlılıkla sürdüreceğini yeniden vurgulamak istiyoruz” denildi.

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