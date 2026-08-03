  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Newarab sitesi, ahlaksız tezgahın arka planını yazdı: İsrail ve Fas’tan İspanya’ya kirli şantaj Terörsüz Türkiye'de hareketli hafta: DEM heyeti yeni İmralı’da! Yeni Partili ismin Ayetel Kürsi ile imtihanı: Özel’in abdest görüntüleri sonrası şimdi de bu! Bütün dünya merak ediyordu! İran’dan ‘Hürmüz’ iddialarına cevap Bakan Gürlek duyurdu: 16 ilde 44 yangına soruşturma açıldı! 6 şüpheli tutuklandı Sosyal medyadan büyük tepki topladı! Çocuğuna lahmacun alan anneye iğrenç muamele Karadeniz’de saldırıya uğrayan yük gemisi battı! FETÖ’cü alçak enselenmeden önce bakın neler yapmış: Adım adım takip Vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı Mükellefe kolaylık Tek kişilik ordu: 3 aydır tek başına İsrail'i protesto ediyor
Dünya Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki! Barış çabalarını baltalıyor
Dünya

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki! Barış çabalarını baltalıyor

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki! Barış çabalarını baltalıyor

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de 30’dan fazla sivilin hayatını kaybettiği ve sağlık tesislerinin hedef alındığı İsrail saldırılarına tepki gösterdi. Açıklamada, Netanyahu hükümetinin Filistinlilerle barış yapma iradesi taşımadığı vurgulandı.

Gazze Barış Planı’nın uygulanmasına zemin hazırlayacak yol haritası üzerinde uzlaşma sağlanmasının ardından İsrail’in düzenlediği saldırılar, Ankara’nın sert tepkisine yol açtı.

Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda 30’dan fazla sivilin katledildiğini ve sağlık tesislerinin hedef alındığını belirterek yaşananların, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin gerçek niyetini bir kez daha ortaya koyduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Gazze Barış Planı’nın hayata geçirilmesini mümkün kılacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından İsrail’in Gazze’de 30’dan fazla sivili katletmesi ve sağlık tesislerini hedef alması, Netanyahu hükümetinin Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir. Netanyahu’nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmaktır. Bu doğrultuda, bölgedeki kırılgan dengeleri bozacak adımlar atmaktan ve ABD başta olmak üzere arabulucu ülkelerin çabalarını baltalamaktan çekinmemektedir. Orta Doğu’nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen Netanyahu’nun yayılmacı ve militarist anlayışına karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bölgemizin ve Filistin’in huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkeleri ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna İran'a saldırdı! Dışişleri Bakanlığından şiddetli kınama
Ukrayna İran'a saldırdı! Dışişleri Bakanlığından şiddetli kınama

Gündem

Ukrayna İran'a saldırdı! Dışişleri Bakanlığından şiddetli kınama

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Zelenskiy'e şok sözler! Kiev'in hamlesi cevapsız kalmayacak!
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Zelenskiy'e şok sözler! Kiev'in hamlesi cevapsız kalmayacak!

Gündem

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Zelenskiy'e şok sözler! Kiev'in hamlesi cevapsız kalmayacak!

Afrika ülkelerine büyük saygısızlık! ABD Dışişleri Bakanlığından skandal harita
Afrika ülkelerine büyük saygısızlık! ABD Dışişleri Bakanlığından skandal harita

Dünya

Afrika ülkelerine büyük saygısızlık! ABD Dışişleri Bakanlığından skandal harita

Bakan Fidan'dan İran hamlesi
Bakan Fidan'dan İran hamlesi

Gündem

Bakan Fidan'dan İran hamlesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23