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Dünya ABD'ye İran resti! İzin vermeyecekler
Dünya

ABD'ye İran resti! İzin vermeyecekler

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ABD'ye İran resti! İzin vermeyecekler

Irak yönetimi, ülke topraklarının komşu devletlere yönelik askerî operasyonlarda çıkış noktası veya geçiş hattı olarak kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bölgedeki güvenlik hareketliliğinin ardından Bağdat yönetimi olağanüstü toplandı. Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi başkanlığında gerçekleştirilen acil güvenlik toplantısında, ülke sınırları içerisinden komşu devletleri hedef alabilecek her türlü girişime karşı alınacak önlemler değerlendirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Irak’ın herhangi bir bölgesinden komşu ülkelere yöneltilebilecek tehdit ve ihlallerin engellenmesi için güvenlik birimlerine talimat verildiği belirtildi.

ORTAK GÜVENLİK KOMİTESİ KURULACAK

Toplantıda, muhtemel saldırı ve sınır ihlallerine karşı kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayacak ortak bir güvenlik komitesinin oluşturulması kararlaştırıldı.

Zeydi, benzer olayların tekrarlanmasını önlemek amacıyla caydırıcı mekanizmaların devreye alınmasını istedi. Güvenlik güçlerine hukukun uygulanması, ülke içindeki istikrarın güçlendirilmesi ve Irak’ın egemenliğinin korunması konusunda sorumluluklarını eksiksiz yerine getirme çağrısı yapıldı.

“HER TÜRLÜ GİRİŞİM ENGELLENECEK”

Irak Silahlı Kuvvetlerinin komşu ülkelere yönelik herhangi bir girişimi önlemeye hazır olduğu vurgulandı. Bağdat yönetimi, Irak topraklarının “kardeş ve dost ülkelere” düzenlenecek saldırılarda kullanılmasına müsaade edilmeyeceğini yineledi.

Açıklamada bu tutumun, Irak’ın ulusal egemenliğini savunma, iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme ve uluslararası hukuka bağlı kalma sorumluluğunun bir parçası olduğu kaydedildi.

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