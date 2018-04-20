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Dışişleri'nden ABD'ye sert cevap: Art niyetli bir yaklaşım

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'ün "Türkiye’de OHAL altında özgür, adil ve şeffaf bir seçim zor. Endişeliyiz" açıklamasına cevap verdi.

20 Nisan 2018 Cuma 21:07
Dışişleri'nden ABD'ye sert cevap: Art niyetli bir yaklaşım

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin "OHAL'de seçim endişe verici" açıklamalarına yanıt verdi.

Aksoy tarafından yapılan yazılı açıklamada Olağanüstü Hal kapsamında 16 Nisan 2017'de yapılan referandum hatırlatıldı. 

"Türkiye’de yapılan tüm seçimlerin demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edilmiştir. Olağanüstü hal koşullarında 2017 yılında gerçekleştirilen anayasa referandumu bunun son ispatıdır. Bu gerçeği gözardı ederek, olağanüstü hal uygulamasının seçimleri demokratik standartların gerisine düşüreceğini iddia etmek art niyetli bir yaklaşımdır."

ÇİFTE STANDARDLI ANLAYIŞIN ÖRNEĞİ

"Bu tür peşin hükümlü yorumlar, Türkiye'ye yönelik çifte standartlı anlayışın örneğidir"

Aksoy, OHAL ile temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmadığına vurgu yaptı: 

"Olağanüstü hal sadece ülkemizin birliğine, devletimizin bekasına kasteden teröristlerin faaliyetlerini hedef almaktadır. Ülkemizde teröristlerden başka hiç kimsenin temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması sözkonusu değildir. Ayrıca, birçok ülkede olağanüstü hal uygulaması sırasında seçim düzenlendiğini de hatırlatmak isterim. Bunun son örneklerinden biri, 2017 yılında Fransa’da yapılan seçimlerdir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü benimsediğini iddia eden bazı devletlerin, ülkemiz sözkonusu olduğunda bu tür peşin hükümlü yorumları, Türkiye’ye yönelik çifte standartlı anlayışın bir diğer örneğidir."

MİLLET İRADESİNE MÜDAHALE

Sözcü Aksoy, ABD'nin açıklamalarını müdahale olarak değerlendirerek, "Dahası henüz gerçekleşmemiş seçimler hakkında önceden açıklama yapmak millet iradesine müdahale anlamına gelmektedir ve kabul edilemez" dedi. 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:07
  1. dışişleri bakanlığı
  2. Hami Aksoy
  3. abd
  4. erken seçim
  5. 24 haziran seçimleri

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