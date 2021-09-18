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Gündem Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: Atina'daki atılan imzalar vizyonsuzdur
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: Atina'daki atılan imzalar vizyonsuzdur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç :AB’nin dokuz üyesinin Atina’da yaptıkları Zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 09:37:00 -
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: Atina'daki atılan imzalar vizyonsuzdur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç :AB’nin dokuz üyesinin Atina’da yaptıkları Zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur.

Sözkonusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz."

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