  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dışişleri Bakanlığı: Kırgızistan'da seçimlerin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyuyoruz
Aktüel

Dışişleri Bakanlığı: Kırgızistan'da seçimlerin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyuyoruz

Yeniakit Publisher
2020-10-06 17:57:13 -
Dışişleri Bakanlığı: Kırgızistan'da seçimlerin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyuyoruz

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, "Kırgızistan'da 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlık, Kırgızistan'da parlamento seçimlerinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, bu gelişmelerin tırmanmasının önlenmesi ve seçimlere ilişkin görüş ve tutum farklılıklarının anayasal düzen içinde toplumsal uzlaşı ve sağduyuyla, suhuletle çözüme bağlanmasının Türkiye'nin en halisane temennisi olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırgızistan'n bu olayları kendi halkının sağduyusu ve dayanışması sayesinde suhuletle çözecek siyasi olgunluğa sahip bulunduğundan şüphe duymuyoruz.

Dost ve kardeş Kırgız halkının ve tüm siyasi grupların, bu hassas dönemde Kırgızistan'ın huzur ve refahı için birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğine inancımız tamdır."

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyen 12 siyasi partinin taraftarları, düzenledikleri gösterinin ardından cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S-400'ler bir ilimize sevk ediliyor! Havaalanı iniş kalkış trafiğine kapatıldı
Gündem

S-400'ler bir ilimize sevk ediliyor! Havaalanı iniş kalkış trafiğine kapatıldı

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri Samsun'dan Sinop'a sevk edilirken görüntülendi.
Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu
Siyaset

Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu

Ömrünü İslam’a hizmete adayan Mehmet Fırıncı Hoca’nın cenaze merasimini diline dolayan Emin Çölaşan, AK Partili isimlerin cenazeye katılımın..
Erdoğan imzaladı! 7 il için flaş karar
Gündem

Erdoğan imzaladı! 7 il için flaş karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Bayburt, Bartın, Gümüşhane, Uşak, Yalova, Balıkesir ve Ankara'daki bazı bölgeler kesin korun..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay