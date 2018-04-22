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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’ye gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi" konulu BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısı'na katılmak üzere ABD’ye gitti.

22 Nisan 2018 Pazar 09:18
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’ye gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak öncülüğünde 24-25 Nisan'da düzenlenecek toplantı kapsamında BM’nin barışı inşa ve barışın sürdürülmesi faaliyetlerine Türkiye'nin katkıları ve yaklaşımı hakkında Genel Kurula hitap edecek.

Burada bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması beklenen Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir araya gelecek.

Ziyareti vesilesiyle Çavuşoğlu'nun Türk ve ABD medya temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 09:18
  1. Türkiye
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Birleşmiş Milletler
  4. 5 Nisan

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