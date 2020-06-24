Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Laya ile telefonda görüştü
Görüşmede, Kovid-19 bağlamında iki ülkedeki son durum, turizmde normalleşme ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Laya'nın görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlamında iki ülkedeki son durum, turizm konusunda normalleşme ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ele alındı.