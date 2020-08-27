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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı ile ortak basın toplantısında konuştu:
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı ile ortak basın toplantısında konuştu:

"Biz, güçlü bir Moldova içinde güçlü bir Gagavuzya istiyoruz. Bunun için de sizin (Gagauz Özerk Yeri'nin) Kişinev ile çalışmalarınızı takdir ediyoruz" - "Moldova ile ilişkileri güçlendirirken, Gagavuzya ve Gagavuz soydaşlarımızı da aramızda çok önemli dostluk köprüsü olarak görüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 12:44:54 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı ile ortak basın toplantısında konuştu:

KOMRAT/ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, güçlü bir Moldova içinde güçlü bir Gagauz Özerk Yeri istediğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Başkanlık binasındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Moldova'nın bağımsızlık gününü kutlayan Çavuşoğlu, "Biz güçlü bir Moldova içinde güçlü bir Gagavuzya istiyoruz. Bunun için de sizin Kişinev ile çalışmalarınızı takdir ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, dün Moldova'nın başkenti Kişinev'de ilgili yetkililerle bu konuları görüşme fırsatı yakaladıklarını dile getirerek, "Aranızdaki bu iyi iş birliğinin yasalarla beraber de Gagavuz Yeri'nin özerklik statüsü bakımından beklenildiği gibi neticeleneceğini umut ediyoruz ve bu konuda da size tam destek veriyoruz." diye konuştu.

Soydaşlar ve akraba toplulukların, Türk dış politikasında çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri ve Gagauzların buna dahil olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, "Biz, Moldova ile ilişkileri güçlendirirken Gagavuzya ve Gagavuz soydaşlarımızı da aramızda çok önemli dostluk köprüsü olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de Gagauz Özerk Yeri'ni ziyaret ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın o dönemde söz verdiği projeleri hayata geçirmeye başladık. Moldova'nın ve Gagavuzya'nın kalkınması için başta TİKA olmak üzere çok önemli projeleri hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kalkınma projelerine devam edeceği mesajını paylaşan Çavuşoğlu, "Diğer taraftan, özellikle soydaşlarımızın kendi diliyle, Moldova'nın resmi dilini birlikte öğrenmesi için projeleri, okulları hayata geçirdik." dedi.

Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında, 500 öğrencinin hem eğitim alacağı hem de yatılı olarak kalabileceği "Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi"ne ilişkin projeyi de incelediklerini belirterek, projenin bu yıl sonu itibarıyla ihaleye açılacağını ve kısa süre içinde tamamlanacağını kaydetti.

Başkan Vlah'ın eğitime çok önem verdiğini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde öğrencilerin dijital ortamda eğitim alabilmesi için çok çalıştığını aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'nin de bu çalışmalara katkı sağlamak amacıyla tablet ve dizüstü bilgisayar desteği verdiğini söyledi.





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