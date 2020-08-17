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Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abinader'le görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:23:57 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abinader'le görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Luis Abinader tarafından kabul edildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, Abinader'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve Türkiye'ye davetini ilettiğini belirtti.

Abinader'le iki ülke arasındaki turizm ve altyapı imkanlarını değerlendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Abinader’in döneminde dostane ilişkilerimiz daha da gelişecek." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nin eski Dışişleri Bakanı Miguel Vargas'la görüşmesine ilişkin paylaşımında ise "Dominik Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı dostum Miguel Vargas’a salgın sürecinde vatandaşlarımızın tahliyesindeki yardımları ve görev süresi boyunca sergilediği iş birliği için teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.


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