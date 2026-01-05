“Dış güçler, Küresel baskılar” boş iddialar mıydı?

“Bir musibet, bin nasihatten evladır” demiş, atalarımız..

Çok doğru söylemişler.

Bin nasihatte bulunuyorduk..

“Küresel güçler, Türkiye üzerinde oyun oynuyorlar.”

Cevap veriyorlardı, “Hah hah ha..” eşliğinde:

“ABD’nin işi gücü yok, Türkiye’nin ekonomisini mi iflas ettirmek isteyecek!”

Soruyorduk, belki kafalarını çalıştırırlar, akıllarını başlarına alırlar diye, hatırlatıyorduk:

“Türkiye’nin üretimi ilerliyor, yeraltı zenginliklerinde keşifler artıyor, nasıl olur da, döviz kendini katlıyor. Yollar yapılıyor, köprüler yapılıyor.. Araç sayımız artıyor.. Her verimiz bir ileri sayıya ulaşıyor. Bizi engellemek için, dış operasyon yapılıyor” diyorduk..

Dinletemiyorduk..

“Sizin ekonominiz kırılgan ise.. Dış devletlerin ne operasyonu olacak ki. Hem dış devletlerin işi gücü mü yok, Türkiye’ye operasyon çeksinler” diyorlardı..

Bizimle alay ediyorlardı..

