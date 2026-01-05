  • İSTANBUL
Rubio’dan Küstah Sözler: ‘Kontrol Bizde, Karantina Devam Edecek’”

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi

Muğla’da zehir tacirlerine darbe: 2025 yılı uyuşturucu bilançosu nefes kesti

Bakırhan, HADEP’in kurucusu Bozlak’ın kabrini ziyaret etti! 21’inci yüzyıl Kürt yüzyılı olacak

CHP’liler sunucunun üzerine yürüdü: En başta neden anmadın! Sarıkamış anmasında Mustafa Kemal kavgası

CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: “MSB de bu yanlıştan dönmelidir!”

Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

Dünya’dan Trump’a Maduro öfkesi! Arjantin, İngiltere ve Yunanistan’da sokaklara döküldü

Tahran’ın söylediğinden kat kat fazla… Suriye İran’dan tazminat isteyecek
Gündem “Dış güçler, Küresel baskılar” boş iddialar mıydı?
Gündem

“Dış güçler, Küresel baskılar” boş iddialar mıydı?

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
"Dış güçler, Küresel baskılar" boş iddialar mıydı?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "“Dış güçler, Küresel baskılar” boş iddialar mıydı?" başlıklı yazısı...

“Bir musibet, bin nasihatten evladır” demiş, atalarımız..

Çok doğru söylemişler.

Bin nasihatte bulunuyorduk..

“Küresel güçler, Türkiye üzerinde oyun oynuyorlar.”

Cevap veriyorlardı, “Hah hah ha..” eşliğinde: 

 

“ABD’nin işi gücü yok, Türkiye’nin ekonomisini mi iflas ettirmek isteyecek!” 

Soruyorduk, belki kafalarını çalıştırırlar, akıllarını başlarına alırlar diye, hatırlatıyorduk:

“Türkiye’nin üretimi ilerliyor, yeraltı zenginliklerinde keşifler artıyor, nasıl olur da, döviz kendini katlıyor. Yollar yapılıyor, köprüler yapılıyor.. Araç sayımız artıyor.. Her verimiz bir ileri sayıya ulaşıyor. Bizi engellemek için, dış operasyon yapılıyor” diyorduk..

Dinletemiyorduk..

 

“Sizin ekonominiz kırılgan ise.. Dış devletlerin ne operasyonu olacak ki. Hem dış devletlerin işi gücü mü yok, Türkiye’ye operasyon çeksinler” diyorlardı..

Bizimle alay ediyorlardı..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Maduro'yu kaçıran Trump'tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!
Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

Dünya

Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

Dünya ses çıkarmayınca Trump gözünü 'Grönland'a dikti! O adayı istiyorum
Dünya ses çıkarmayınca Trump gözünü 'Grönland'a dikti! O adayı istiyorum

Gündem

Dünya ses çıkarmayınca Trump gözünü 'Grönland'a dikti! O adayı istiyorum

Trump'tan Venezuela'da "tek adam" yönetimi sinyali! "Her şeyi biz yöneteceğiz" dedi: Seçimler için kapıyı kapattı, petrol devleri için düğmeye bastı!
Trump'tan Venezuela’da "tek adam" yönetimi sinyali! "Her şeyi biz yöneteceğiz" dedi: Seçimler için kapıyı kapattı, petrol devleri için düğmeye bastı!

Gündem

Trump'tan Venezuela’da "tek adam" yönetimi sinyali! "Her şeyi biz yöneteceğiz" dedi: Seçimler için kapıyı kapattı, petrol devleri için düğmeye bastı!

Danimarka ve Grönland'dan Trump'a "ilhak" barikatı! "Satılık değiliz" resti çekildi
Danimarka ve Grönland’dan Trump’a "ilhak" barikatı! "Satılık değiliz" resti çekildi

Dünya

Danimarka ve Grönland’dan Trump’a "ilhak" barikatı! "Satılık değiliz" resti çekildi

Trump destekçileri arasında "Venezuela" çatlağı! NYT yazdı: Operasyon, Cumhuriyetçileri ikiye böldü!
Trump destekçileri arasında "Venezuela" çatlağı! NYT yazdı: Operasyon, Cumhuriyetçileri ikiye böldü!

Gündem

Trump destekçileri arasında "Venezuela" çatlağı! NYT yazdı: Operasyon, Cumhuriyetçileri ikiye böldü!

1
Yorumlar

ata

abd türkiyenin her yerinde ama abi....
Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi
Gündem

Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Venezuela’daki darbe girişimi ve uluslararası siyasetin bu süreçteki tutumuna ilişkin 2019 yılında ya..
Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!
Gündem

Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!

Venezuela lideri Maduro'nun ABD özel kuvvetleri tarafından paketlenerek götürülmesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye aradığı fı..
CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!
Gündem

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

Amerika’nın Venezuela’ya yönelik modern yöntemlerle gerçekleştirdiği fiili işgal ve seçilmiş başkana karşı kurulan kirli kumpaslar, küresel ..
