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Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman'da kimler oynayacak?

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan ve izleyenlerin merakla beklenen Diriliş Osman dizisi için geri sayım başladı. “Diriliş Osman ne zaman başlayacak?” sorusu heyecanla araştırılıyor. Bir yandan Diriliş Osman dizisi'nde kimlerin oyanacağı da en çok aratılan konular arasında. Diriliş Osman'ın kadrosu belli oldu. İşte Diriliş Osman'ın başlayacağı tarih ve oyuncu kardosuna dair merak edilen ayrıntılar...

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:48
Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman'da kimler oynayacak?

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan ve izleyenlerin merakla beklenen Diriliş Osman dizisi için geri sayım başladı. “Diriliş Osman ne zaman başlayacak?” sorusu heyecanla araştırılıyor. Bir yandan Diriliş Osman dizisi'nde kimlerin oyanacağı da en çok aratılan konular arasında. Diriliş Osman'ın kadrosu belli oldu. İşte Diriliş Osman'ın başlayacağı tarih ve oyuncu kardosuna dair merak edilen ayrıntılar...

TRT 1’in sevilen dizisinin devamı olan Diriliş Osman, ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Eylül ayının gelmesi ile beraber dizilerin yeni sezonları yayınlanmaya başlandı. Bu durum Diriliş izleyicilerini daha da meraklandırdı.

Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizilerin yeni sezon tanıtımlarının yayınlanması, Diriliş Ertuğrul izleyicilerini de heyecanlandırmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ATV’de yayınlanacak olan dizinin eylül-ekim aylarında başlaması bekleniliyor.

Diriliş Osman'da kimler oynayacak?

Burak Özçivit

Ragıp Savaş

Ayşegül Günay

Hazal Subaşı

Saruhan Hünel

Cengiz Çoşkun

Nurettin Sönmez

Diriliş Osman Dizisi nerede çekiliyor?

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:48
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