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Diriliş Ertuğrul'da gizemli sandık açılıyor! Ertuğrul'u şoke eden ölüm

Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin şartlarını beyaz perdeye aktaran fenomen dizi Diriliş Ertuğrul'un 139. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte Diriliş Diriliş Ertuğrul 139. yeni bölüm fragmanı...

13 Mart 2019 Çarşamba 15:58

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul, 139. yeni bölümüyle 13 Mart Çarşamba akşamı ekranda olacak. Yeni bölümde, Alıncak’ın karşısına çıkan Ertuğrul Bey, Sultan Keykavus’u ona teslim edeceğini söyleyerek ağabeyi Gündoğdu’nun affedilmesini ve altınların izini sürmeyi bırakmasını istemişti.

Olası bir başarısızlıkta Hülagü Han’ın gazabından korkan Komutan Alıncak, bu şartları kabul etmiş gibi gözükmüştü. Ertuğrul beyin işaret ettiği yerden Sultan Keykavus’u almaya giden Moğollar’ı bir sürpriz bekliyor.

Yeni bölümde, Ertuğrul tüm sancakları indirterek Kayı sancaklarını yerleştirtiyor. Ertuğrul Söğüt’ü geri alırken, Ertuğrul’un adamları da Keykavus’u büyük bir tehlikeden kurtarıyor. Dragos bu şekilde emellerine bir kez daha kavuşamıyor. İlbilge obada olanlardan şikayetçi oluyor. Ertuğrul kılıç hakkının namus olduğunu ona anlatıyor.

Diriliş Ertuğrul 139. yeni bölümde neler olacak?

Olayları dışarıdan izleyen Dragos, eski sultanı tanımış ve onu kaçırmak için Moğol askerlerini öldürmüştü. Moğollar’a yardıma gelen Beybolat ve askerleri Dragos’un adamlarıyla uğraşırken Turgut, Bamsı ve Alpler Sultan Keykavus’u kaçırmış Beybolat’ınbaş alpı Yınal’ı ve Komutan Alıncak’ın baş nökeri Subutay’ı öldürmüştü.

Tüm bu olaylar sırasında Ertuğrul Bey ve alpları Söğüt’e çıkarma yapmış ve uç beyliğinin merkezini geri almıştı. Ertuğrul Bey ve Dragos cephesinde bunlar yaşanırken gönülsüzce af beratı vermek zorunda kalan ve altınların peşini bırakacağına dair Ertuğrul Beye söz veren Alıncak, Beybolat’la başbaşa vererek başka bir plan yapmıştı. Af beratının Gündoğdu’ya ulaşmaması için bu beratı babasına götüren Süleyman’a tuzak kurulmuştu. Beybolat’ın adamları tarafından mağaraya götürülen Süleyman’ın durumu endişe vericiydi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:58
  1. Diriliş Ertuğrul dizisi
  2. Diriliş RErtuğrul 139. bölüm 2. fragmanı
  3. Ertuğrul Bey
  4. Osmanlı Devleti
  5. Ertuğrul'u şoke eden ölüm
  6. Engin Altan Düzyatan

YORUM YAZ

  • salihlilisalihlili38 dk önce
    abi o nasıl şive öyle..komedi filmimi ..mahallede sanki çoluk çocuk film çevirdik ağzını bi açış gevretip konuşma sözde sert bi hünkar konuşması yapacak..da olmuyo görmüyorlarmı..komedi gibi..

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