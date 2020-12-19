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Gündem Direksiyonda 'beyin kanaması' geçiren sürücü kaza yaptı!
Gündem

Direksiyonda 'beyin kanaması' geçiren sürücü kaza yaptı!

Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki Anadolu Otoyolu’nda beyin kanaması geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederekkaza yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 23:39:00 -
Direksiyonda 'beyin kanaması' geçiren sürücü kaza yaptı!

Kaza, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Anadolu Otoyolu Şekerpınar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BHV 453 hafif ticari araç seyir halindeyken, sürücüsü Evren K.'nın ağzından bir anda kan gelmeye başladı. Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkarak, kenardaki ağaçlara çarptı.

İlk müdahale olay yerinde yapıldı

Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı şahıs, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazaya karışan hafif ticari araç, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Yaralı sürücünün, seyir halindeyken beyin kanaması geçirmiş olma ihtimalinin üzerinde durulurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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