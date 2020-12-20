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Gündem Dink cinayeti davası...! FETÖ’ye çalışan FOX TV’ciye müebbet istendi
Gündem

Dink cinayeti davası...! FETÖ’ye çalışan FOX TV’ciye müebbet istendi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın esas hakkındaki mütalaasına göre, tutuklu FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün, FETÖ'nün cinayet üzerindeki amacını gerçekleştirmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:27:00 -
Dink cinayeti davası...! FETÖ’ye çalışan FOX TV’ciye müebbet istendi

BylocK kullanan ve Bank Asya’ya para yatıran Gün’ün, cinayetin faili Ogün Samast’ın eline Türk bayrağı verilerek çekilen görüntülerini yayınlayarak cinayetin arkasında ulusalcılar olduğu algısı yaratarak Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturduğu vurgulandı. Gün’e ağırlaştırılmış müebbet istenen davaya yarın devam edilecek.

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