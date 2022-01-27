Dindar nesil çığ gibi büyüyor

Sivas Zeki Hayran İmam Hatip Hafızlık Proje Ortaokulu’nda hafızlık eğitimi alan öğrencilerin hafızlık hazırlık eğitim dönemini başarıyla tamamlayarak hafızlığa ilk adımı atmaları dolayısıyla program düzenlendi.

Gerçekleştirilen “Hafızlığa İlk Adım” programına katılan İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş ve İl Müftülüğü Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ziya Soylu, öğrencileri tebrik ederek ezber dönemlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hafızlık eğitim programının; hazırlık, ezberleme ve pekiştirme olmak üzere 3 dönemden oluştuğunu ifade eden Müftü Yardımcısı Karataş, “Ezberleme döneminde zamanı en iyi şekilde değerlendirmek çok önemlidir. Bu eğitimin sonunda ulvi bir gayeye mazhar olacaksınız. Kur’an-ı Kerim’in tamamını ilk ezberleyen, dolayısıyla ilk Kur’an hafızı Peygamber Efendimizdir. Hz. Peygamber’le başlayan bu gelenek, O’nun ‘Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir’ teşvikiyle günümüze kadar kesintisiz devam etmiştir. Bu gelenek sizlerle daha sonraki çağlara taşınacaktır. Yüce Rabbimiz, bizleri Kur’an’ı Kerim’in yolundan ayırmasın. Ezberleme döneminizde bazen zorlanacak, bazen sıkılacaksınız, ama gayret ve azminizle bu dönemi en iyi şekilde başarıya ulaştıracağınıza eminim” dedi

Programda hazır bulunan Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Algül de ezberleme döneminin hayırlı olması temennisinde bulunarak, projede görev alan Kur’an Kursu öğreticilerine teşekkür etti.



