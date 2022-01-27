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İSLAM Dindar nesil çığ gibi büyüyor
İSLAM

Dindar nesil çığ gibi büyüyor

Bazı güruh tarafından çocuklar için dini eğitimin gereksizliği vurgulanıp, çocuklarımızın dini bilgilerden yoksun olmasını isteyen çevrelere kapak niteliğinde bir haber de Sivas'tan geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 10:36:00 - 2022-01-27 10:55:51
Dindar nesil çığ gibi büyüyor

Sivas Zeki Hayran İmam Hatip Hafızlık Proje Ortaokulu’nda hafızlık eğitimi alan öğrencilerin hafızlık hazırlık eğitim dönemini başarıyla tamamlayarak hafızlığa ilk adımı atmaları dolayısıyla program düzenlendi. 

Gerçekleştirilen “Hafızlığa İlk Adım” programına katılan İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş ve İl Müftülüğü Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ziya Soylu, öğrencileri tebrik ederek ezber dönemlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hafızlık eğitim programının; hazırlık, ezberleme ve pekiştirme olmak üzere 3 dönemden oluştuğunu ifade eden Müftü Yardımcısı Karataş, “Ezberleme döneminde zamanı en iyi şekilde değerlendirmek çok önemlidir. Bu eğitimin sonunda ulvi bir gayeye mazhar olacaksınız. Kur’an-ı Kerim’in tamamını ilk ezberleyen, dolayısıyla ilk Kur’an hafızı Peygamber Efendimizdir. Hz. Peygamber’le başlayan bu gelenek, O’nun ‘Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir’ teşvikiyle günümüze kadar kesintisiz devam etmiştir. Bu gelenek sizlerle daha sonraki çağlara taşınacaktır. Yüce Rabbimiz, bizleri Kur’an’ı Kerim’in yolundan ayırmasın. Ezberleme döneminizde bazen zorlanacak, bazen sıkılacaksınız, ama gayret ve azminizle bu dönemi en iyi şekilde başarıya ulaştıracağınıza eminim” dedi

Programda hazır bulunan Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Algül de ezberleme döneminin hayırlı olması temennisinde bulunarak, projede görev alan Kur’an Kursu öğreticilerine teşekkür etti.

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Yorumlar

emir

maalesef bir nesil daha büyüyor ve tehlike çanları çalıyor bunlar ise telefon bağımlısı olmuş papçi bilmemneci çok felaket... ana babalar bunlara dikkat etmeli kafaları sadece bu papçi veye başka oyunlarda bunalımdalar mutlaka bir çözüm gerekli.inanç zayıflığı saygısızlık bencillik geleneklerimizde olmayan çok ayıp şeyler terbiyesizce seviyesiz konuşmalar sabırsızlık say sayabildiğin kadar olumsuz yakışıksız ne varsa...sen yapma iyi değil saygılı ol diyorsun onlar daha da hırçınlaşıyor zıvanadan çıkıyorlar.bir ruh hastalığı almış bu çocukların gençlerin düzelmesi için vazgeçmeleri için önlem alınmalıdır
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YENİ NESLİN YETİŞMESİ ÇOK ŞART VE SUBYAN OKULLARIN 4 VE 5 YAŞ ARASI DİN DERSLERİ VERİMESİ VE EN ÖNEMLİSİ(((( ARAPÇA OKUMAZI YAZMAŞI DAHA ŞARTTIR VE ELZEMDİR,,, ARAPÇA BİLMEYEN KURANIN OKUNMASI YARIDA KALIR VE UNUTULUR ,,, İKİ SENE ARAPÇA OKUNSA YETERLİDİR,,, VESSELAM,,,
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