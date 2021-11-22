Dinamo Kiev - Bayern Münih maçı ne zaman hangi kanalda? Bayern Mühin maçını hangi kanal veriyor?
Dinamo Kiev-Bayern Münih maçı canlı izle | Şampiyonlar Ligi E Grubu 5.hafta maçında Dinamo Kiev, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek. Futbolseverler zorlu maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda olacağını araştırmaya başladı. Peki, Dinamo Kiev-Bayern Münih maçı hangi gün?
Şampiyonlar Ligi’nde 5.hafta heyecanı başlıyor. Devler Ligi’nde 5.hafta maçları 23 Kasım Salı akşamı başlayacak. Peki, Dinamo Kiev-Bayern Münih maçı ne zaman?
Dinamo Kiev - Bayern Münih maçı ne zaman hangi kanalda? Bayern Mühin maçını hangi kanal veriyor?
Şampiyonlar Ligi E Grubu 5.hafta maçında Dinamo Kiev sahasında Bayern Münih’i konuk edecek. Zorlu maç Exxen’de naklen yayımlanacak.