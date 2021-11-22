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Spor Dinamo Kiev - Bayern Münih maçı ne zaman hangi kanalda? Bayern Mühin maçını hangi kanal veriyor?
Spor

Dinamo Kiev - Bayern Münih maçı ne zaman hangi kanalda? Bayern Mühin maçını hangi kanal veriyor?

Dinamo Kiev-Bayern Münih maçı canlı izle | Şampiyonlar Ligi E Grubu 5.hafta maçında Dinamo Kiev, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek. Futbolseverler zorlu maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda olacağını araştırmaya başladı. Peki, Dinamo Kiev-Bayern Münih maçı hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 17:34:00 -
Dinamo Kiev - Bayern Münih maçı ne zaman hangi kanalda? Bayern Mühin maçını hangi kanal veriyor?

Şampiyonlar Ligi’nde 5.hafta heyecanı başlıyor. Devler Ligi’nde 5.hafta maçları 23 Kasım Salı akşamı başlayacak. Peki, Dinamo Kiev-Bayern Münih maçı ne zaman?

Dinamo Kiev - Bayern Münih maçı ne zaman hangi kanalda? Bayern Mühin maçını hangi kanal veriyor?

Şampiyonlar Ligi E Grubu 5.hafta maçında Dinamo Kiev sahasında Bayern Münih’i konuk edecek. Zorlu maç Exxen’de naklen yayımlanacak.

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