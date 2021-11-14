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Spor Dilmen'den hakem açıklaması: Bize bir güzelliği oldu
Spor

Dilmen'den hakem açıklaması: Bize bir güzelliği oldu

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın Cebelitarık'ı 6-0 yendiği maçın ardından yaptığı açıklamada VAR hakeminin güzellik Türkiye’ye güzellik yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 01:17:00 -
Dilmen'den hakem açıklaması: Bize bir güzelliği oldu

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Takım, sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yenerek grupta 2. sıraya yükseldi. TRT Spor ekranlarında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Stefan Kuntz'dan övgüyle bahsetti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Kara bulutlarımız gitti"

Okyanusu geçmiştik, derede boğuluyorduk daha önce. Bundan sonra okyanusu geçtik, derede boğulmayalım. Letonya maçından önceki kara bulutlarımız gitti, masmavi bir gökyüzü geldi. Şenol Güneş hoca zamanında bir avantaj yakalamıştık, sonlara doğru zorlandık. Yeni bir hocayla, yeni bir ekiple işimizi yapmaya devam ediyoruz.

"Açıklamalarını doğru bulmadım"

Hamit Altıntop'un çok değerli bir insan olarak görüyorum, TFF için de bir şans, 3-4 yıldır orada. Genç oyuncular da iyi tanıyor. Ama açıklamalarını doğru bulmadım. Tek adamlık falan bitti dedi. Bırak artık, geçmişte kaldı.

"Hollanda bugün kaybederse gidememe ihtimali de var"

Hollanda bugün garantilerse, kazanıp garantilerse, bir sonraki maçta ikinci ya da üçüncü kadrosuyla falan çıkar. En az 8-9 oyuncuyu oynatmazlar. Hollanda bugün kaybederse gidememe ihtimali de var.

"Ben bayılıyorum halil'e"

Hoca geldiğinde, Hamit ile istişare etmiştir. Yeni bir ortama gelmişti, kolay değildi. Halil'i düşünmüyordu ilk maçlarda, sonradan bir sakatlık falan oldu ondan sonra aldı. Ben bayılıyorum Halil'e.

"Kuntz için de önemli"

Bizim için de önemli ama Kuntz için de önemli. İlk defa Türkiye gibi bir milli takımı çalıştırıyor. Güçlü, oyuncuları yurt dışında oynayan futbolcuları var Türkiye'nin.

"Kuntz'un bize enerji ve taktik olarak da uyduğunu söyleyebilirim"

Rıdvan'ın ikinci yarısındaki performansı hocanın kafasını karıştırmıştır. Caner'i Karadağ maçına saklamak için ilk yarıda çıkardı. Kuntz'un bize enerji ve taktik olarak da uyduğunu söyleyebilirim. İnşallah uzun yıllar kalır.

"Var hakemi ve orta hakem aynı ülkeden olmamalı"

VAR hakeminin bize bir güzelliği oldu. Kırmızı kart ağır bir karar oldu orada. Uluslararası maçlarda VAR hakemi ve orta hakem aynı ülkeden olmamalı.

 

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