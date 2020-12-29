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Gündem Dilipak'tan Türkiye'ye Çin aşısını getiren o firmayla ilgili bomba iddia...
Gündem

Dilipak'tan Türkiye'ye Çin aşısını getiren o firmayla ilgili bomba iddia...

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dilipak, Çin aşısını Türkiye'ye getiren o firmayla ilgili canlı yayında bomba iddialarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 21:02:00 - 2020-12-29 22:29:05
Dilipak'tan Türkiye'ye Çin aşısını getiren o firmayla ilgili bomba iddia...

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

  • Çin aşısını Türkiye’ye getiren özel şirketin arkasında kim ya da kimler var?

  • Çin aşısını özel şirket neden getiriyor?

  • Bu rezalete kim ‘dur’ diyecek?

Yeni Akit YouTube kanalımıza abone oldunuz mu?

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.   

Linki tıklayarak ABONE olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz: 

https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=NWCY6bT4hyY&feature=youtu.be

 

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Yorumlar

hasan

valla hiç şhow yapma...onu reisine söyleyeceksin
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mert

özelleştirmeden önce finikede üçtane şansoyunu denen kumar bayii vardı şimdi bakıyorum sayısı 10 a çıktı pekçok tekel bayi aynı zamanda şans oyunu kumarı bayi olmuş,kumara ulaşmak çok kolaylaştı yaygınlaştırıldı,bunun vebali kimin olacak bakalım
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