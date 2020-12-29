Dilipak'tan Türkiye'ye Çin aşısını getiren o firmayla ilgili bomba iddia...
Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dilipak, Çin aşısını Türkiye'ye getiren o firmayla ilgili canlı yayında bomba iddialarda bulundu.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Çin aşısını Türkiye’ye getiren özel şirketin arkasında kim ya da kimler var?
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Çin aşısını özel şirket neden getiriyor?
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Bu rezalete kim ‘dur’ diyecek?
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