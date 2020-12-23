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Gündem Dilipak, 'aşı' kararını açıkladı
Gündem

Dilipak, 'aşı' kararını açıkladı

Gazetemiz Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, aşı olup olmayacağını açıkladı. Son günlerde başlatılan aşı kampanyaları ve zorunlu aşı dayatmasına da tepki gösteren Dilipak "İsteyen olur isteyen olmaz. Zaten onlar aşılanınca hasta olmayacakları için aşı olmayanlardan endişe etmesinler" şeklinde tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:10:00 -
Dilipak, 'aşı' kararını açıkladı

 yeniakit.com.tr 

Gazetemiz Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, koronavirüs için başlatılan zorunlu aşı propaganlarına tepki gösterirken medyadaki kampanyalara da tepki gösterdi.

Dilipak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Ben olmayacağım. Olan olsun. Zaten onlar aşılanınca hasta olmayacakları için aşı olmayanlardan endişe etmesinler. Onlardan da gölge etmesinler başka ihsan istediğimiz yok."

Medyada zorunlu aşı propagandası başlatıldı

Malum medyada bir yerden talimat gelmişçesine zorunlu aşı dayatması yapılmaya başlandı.

Hükümet bu yönde adım atmaya zorlanırken, milletin ise içeriğinden şüphe duyulan aşıyı yaptırması için kampanyayla birlikte psikolojik bir baskı uygulanması dikkat çekiyor.

Zorunlu aşı propagandası başladı! 'Dayatma'lara karşı bu yazıyı mutlaka okuyun!
Zorunlu aşı propagandası başladı! 'Dayatma'lara karşı bu yazıyı mutlaka okuyun!

Sağlık

Zorunlu aşı propagandası başladı! 'Dayatma'lara karşı bu yazıyı mutlaka okuyun!

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