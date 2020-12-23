Dilipak, 'aşı' kararını açıkladı

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Gazetemiz Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, koronavirüs için başlatılan zorunlu aşı propaganlarına tepki gösterirken medyadaki kampanyalara da tepki gösterdi.

Dilipak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Ben olmayacağım. Olan olsun. Zaten onlar aşılanınca hasta olmayacakları için aşı olmayanlardan endişe etmesinler. Onlardan da gölge etmesinler başka ihsan istediğimiz yok."

Medyada zorunlu aşı propagandası başlatıldı

Malum medyada bir yerden talimat gelmişçesine zorunlu aşı dayatması yapılmaya başlandı.

Hükümet bu yönde adım atmaya zorlanırken, milletin ise içeriğinden şüphe duyulan aşıyı yaptırması için kampanyayla birlikte psikolojik bir baskı uygulanması dikkat çekiyor.