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Gündem Dikkat! Son dakika uyarısı geldi, öğlen saatlerinde başlıyor
Gündem

Dikkat! Son dakika uyarısı geldi, öğlen saatlerinde başlıyor

Cumartesi gününden itibaren ara ara etkili olan sağanak yağış konusunda Meteoroloji'den bir son dakika uyarısı daha geldi. Aktarılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da pazar günü (bugün) için etkili olan gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Beklenen bu sağanak yağışın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara neden olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 10:12:00 -
Dikkat! Son dakika uyarısı geldi, öğlen saatlerinde başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aktarılan son dakika hava durumu raporuna göre; İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Gece 02:30'a kadar sürecek

Bu gece saat 02.30'a kadar sürmesi beklenen yağışa karşı Meteoroloji, dikkatli olunması konusunda da uyarı bulundu.

İstanbul'da sel bekleniyor

İstanbul'da beklenen sağanak yağışın; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara neden olması bekleniyor.

Uyarı, Meteroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapıldı. Buna göre; İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkat!

Ayrıca yapılan uyarıda; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Trakya'da sağanak yağış

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçecek.

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