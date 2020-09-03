Dikkat çeken iddia: Almanya bunun için yaptı

Almanya, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiğini açıklamıştı. Belarus'tan dikkat çeken bir iddia geldi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Almanya'nın bu açıklamayı Rusya’nın Belarus konusuna karışmaması için yaptırıldığını ileri sürerek, zehirlenme olayının sahte olduğunu iddia etti.

Başkent Minsk’te Bağımsızlık Sarayı’nda Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile görüşme yapan Belarus Cumhurbaşkanı, ülkesindeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan protestolara ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Yaşanan olayların kendileri için ders olması gerektiğini ifade eden Lukaşenko, bu sayede iki ülkenin önceden anlaşamadığı hususlarda anlaşmasına yönelik uygun durumun oluştuğunu belirtti.

Belarus: Bir görüşme kaydı ele geçirdik

Lukaşenko, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Navalnıy’ın zehirlendiğine ilişkin açıklamasından önce ülkesinin askeri istihbaratının Varşova ve Berlin arasında yapılan bir görüşme kaydını ele geçirdiğini bildirdi.

Bulunan kaydı Rusya Federal Güvenlik Servisine göndereceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı, bu konuşmanın, zehirlenme iddiasının tamamen sahte olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

İlgili kayıtta Merkel’e bu açıklamasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belarus’a karışmaması için yaptırıldığı ifadelerinin geçtiğini ileri süren Cumhurbaşkanı Lukaşenko, bu planın ileri günlerde Rusya’da yapılacak farklı seviyelerdeki bölgesel seçimler arifesinde yapıldığına işaret etti.

Öte yandan; iki ülkenin tarihi ve kültürel bağları olduğunu kaydeden Rusya Başbakanı Mişustin da, Belarus ve Rusya'da milyonlarca insanın aynı halkın mensupları olduğunu söyledi.

Rusya'nın Belarus’un bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tamamen desteklediğini söyleyen Mişustin, iki ülke arasında ticaretteki engellerin kaldırılması, iş birliğinin geliştirilmesi için bakanlar kurulu üyelerinin tamamına yakını ile Minsk’e geldiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, dün yaptığı açıklamada, Kremlin yönetimine muhalif Navalnıy’ın sinir hastalıkları ile mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin belirlendiğini duyurmuştu.