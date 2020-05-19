Dikkat çeken F-35 açıklaması: Türkiye'nin eli daha da güçlenecek

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, pandemi döneminde Türkiye'nin genlerinden gelen vicdanlı olma özelliğini bütün dünyaya gösterdiğini, aynı zamanda altyapısının güçlü, yeni duruma hızlı adapte olan tarafını da ispat ettiğini söyledi.

Türkiye'nin sanayi hamlesini başlatan önemli isimlerinden babası merhum İbrahim Bodur'un ölüm yıl dönümü sebebiyle hazırlanan anma programı hakkında bilgi vermek, dünyanın içinde bulunduğu durumda görüşlerini paylaşmak için online basın toplantısı düzenleyen Bodur, grup olarak 2022'ye kadar F-35 için taahhütleri olan parça üretimini sürdüreceklerini, jet motorunda testlerin başarıyla sürdüğünü, fabrikalarını da yeni döneme adapte ettiklerini dile getirdi.

Okyay "Bu süreçte iş aşamalarının tamamını gözden geçirdik. 3 boyutlu yazıcıların öneminin daha da arttığı bir dönem oldu. Grupta AR-GE devam ediyor. Deneyler, testler de öyle. Şimdi üretim hatlarında 2 metre yaklaştığında alarm veren cihazları deniyoruz. Teknoloji en önemli dayanağımız bu dönemde" dedi.

"Coğrafi avantaj doğru anlatılmalı"

Türk-İtalyan İş Konseyi Başkanı olması sıfatıyla Türkiye'nin yardımlarının ve sağlık alanındaki başarısının dışarıdan nasıl göründüğüne dair görüşlerini de paylaşan Okyay "Türkiye'nin genlerinden gelen vicdanlı olma hasleti gösterilmeliydi. Karşılıksız yardımlar bu açıdan çok önemliydi. Bu karşılıksız yardım, iş birliğinin devamı için önemli bir adım. Ancak tek başına yeterli değil tabii. Hasletimizi ortaya çıkarırken, yabancı yatırımın gelmesi için likiditenin doğru yönetilmesi, genç nüfus kaynaklı talebin ve coğrafi avantajların doğru anlatılması gerekiyor" dedi.

"Türkiye'nin eli daha da güçlenecek"

Bu dönemde İtalya'nın yaşlı nüfusunun kayıplar ve ekonominin de bir anda durdurulmasında büyük etken olduğunu, Türkiye'nin ise son teknolojinin kullanıldığı yeni hastaneleri ve güçlü sağlık ordusuyla öne çıktığını, bundan böyle o hastanelerdeki cihazları yerli yapmanın hedef olması gerektiğini dile getiren Bodur "Bu dönemde altyapımızın güçlü olduğunu, hızlı adapte olma kabiliyetimizi ispat ettik. Çeviklik ve dayanıklılık yönümüz de çok önemli. Ekonomik olarak güçlü kalır, süreci doğru yönetirsek, elimiz daha da güçlenecek. Yeni dönemde cesaret, yenilikçilikle özümüze dönmek ve bunu süreçlerimize entegre etmek önemli" ifadesini kullandı.

"Yeni dönemi bekliyoruz"

Kale Grubu'nun faaliyette olduğu hemen tüm alanların krizden etkilendiğini, yapı grubunda beklenen yüzde 85'lik daralmanın çok önemli etkisinin görüldüğünü söyleyen Okyay "Geçtiğimiz dönemi adapte olmak için hazırlıkla geçirdik. Grupta 9 vakamız görüldü, tedavileriyle yakından ilgilendik, yerel yönetimlerle irtibat halinde hijyen ürünleri sağladık, mavi-beyaz yaka demeden tüm çalışanlarımızın görüşlerini aldık, şimdi yeni dönemi bekliyoruz. En önemli pazarımız olan Avrupa'dan siparişler gelmeye başladığında, normale dönüşün başlayacağını öngörüyoruz. Tekstilde önceden verilmiş siparişler vardı, eylül-ekimi bekliyor" dedi.

Yerel kalkınmanın öneminin daha çok anlaşıldığını da söyleyen Okyay "Herkes evinin önünü süpürür, etrafına destek olursa sorunları daha kolay aşarız" dedi. "Güneş çarığı, çarık ayağı sıkar" atasözüyle durumu değerlendiren Okyay, bazı yatırımları askıya aldıklarını, yeni yatırım kararı için ise iştahlarının bulunmadığını dile getirdi.

Zeynep Bodur Okyay, 2016 yılında vefat eden babası merhum İbrahim Bodur için 18-23 Mayıs arasında anma programı düzenlediklerini, programın çeşitli web seminerleri ve ülkeye kattıklarının anlatılacağı programın 23 Mayıs'ta dua ile son bulacağını söyledi. Okyay, "Yerel kalkınma ve sanayileşerek kalkınma öngörüsüyle Kale Grubu'nun tohumlarını atan İbrahim Bodur'un ilkelerini tüm topluma ulaştırabilirsek, amacımıza ulaşacağız. Bunun için çalışıyoruz" dedi.

"F-35 parçalarını 2022'ye kadar üreteceğiz"

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye F-35'in 1.000 tane parçasını üretiyor, vermezse ne olacak" çıkışıyla yeniden tartışılmaya başlanan süreçte, bu parçalardan bir bölümünü üreten Kale'nin durumunu sorduğumuz Zeynep Bodur Okyay "Belirsizlik sürüyor. 2022'ye kadar taahhüt ettiğimiz parçaları üretmeyi sürdürüyoruz. Mart ayından sonra yeni sipariş açılmayacak" dedi.

Jet motoru testleri devam ediyor

Grubun hiçbir destek almadan, 7 yılda yüzde 100 yerli imkanla, tamamen Türk mühendislerinin kabiliyetleriyle ürettiği jet motoru, geçtiğimiz yıl ilk testini başarıyla geçmişti. 25 milyon doları aşan proje bedeliyle üretilen, son şeklini alıncaya kadar 5 motorun patlatıldığı projede motorun seri üretimi için testler başarıyla sürüyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli jet motoru seyir füzeleri, hedef uçak ve İHA, SİHA gibi insansız platformlarda da kullanılacak.

"Hızlı hareket eden kazanacak"

"Adada yaşamıyoruz, hepimiz bir şekilde etkileneceğiz, bütün dünya etkilenecek" dediği süreci değerlendiren Okyay "Dünya ekonomisi yüzde 3,2 küçülecek. Bazı sektörlerde yüzde 30'u aşan daralmalar görülecek. Burada talebi güçlü tutan, bunu destekleyen ülkeler kazanacak. Tabii bir de hızlı hareket edebilenler" dedi.

Türkiye Gazetesi