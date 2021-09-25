Dijital TL’de ‘cüzdan’ HAVELSAN’a emanet

HAVELSAN, Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi’nde dijital para sistemi yönetim araçlarının tasarımı ve geliştirilmesi, siber güvenlik, dijital cüzdan uygulamaları iş paketleri gibi bir dizi alanda ana sorumlu olacak.



TEKNOFEST’te Robotaksi Binek Otonom Araç, Sürü İHA ve Karma Sürü Simülasyon yarışmalarına destek verdiklerini belirten HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, stantlarında ise ürünlerini sergilediklerini, gençlere yönelik çeşitli eğitimler verdiklerini, çocuklar için maket atölyeleri düzenlediklerini anlattı.

“Dijital birlik”, “dijital ikiz”, “dijital dönüşüm” projeleri derken giderek dijitalleşen bir dünya için çözümler ürettiklerini vurgulayan Nacar, bu kapsamda son olarak “dijital para”, “dijital Türk lirası (TL)” konusunun da gündemlerine girdiğini söyledi.



Merkez Bankası’nın bu yönde bir girişim başlattığını hatırlatan Nacar, şunları kaydetti:



“Bu projenin fazları, prototip geliştirme aşamaları olacak ama adım atmak önemliydi. Türkiye’nin teknoloji devlerini bir araya getirdiler ve bir işbirliği protokolü imzaladılar. HAVELSAN’ın öne çıktığı alan özellikle güvenli mobil haberleşme, biyometrik verilerle kimlik doğrulama, kimliklendirme konuları ve dağıtık defter uygulamaları dediğimiz, dijital cüzdana giden yolda geliştireceğimiz algoritmalar. Bütün bunlar mobil ortamda, mobil uygulama şeklinde gerçekleştirilecek. Bunların siber güvenliği, kripto güvenliği de ayrı bir konu. Bu artık blokzincir teknolojisiyle mi olur, başka bir teknoloji mi kullanılır önümüzdeki dönemde netleşecek. HAVELSAN, yazılım yoğun işlerde her zaman olduğu gibi bu projeye de destek verecek. İnandığımız, güzel bir proje olacak. Dünyada dijital para konusunda ilklerden biri olacak ülkemiz. İnşallah bu proje güzel bir şekilde neticelenir ve halkımızın dijital parayla tanışması mümkün olur.”

HAVELSAN’ın dijital para sorumlulukları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dijital para prototip uygulaması geliştirmek üzere bir proje inisiyatifi başlattı. HAVELSAN, ASELSAN, TÜBİTAK BİLGEM ile yapılan iş birliği ile Merkez Bankası Dijital Parası prototipi geliştirilmesi planlanıyor.



HAVELSAN bu kapsamda, proje geliştirme ortamının ve altyapısının oluşturulması ve yönetimi, dağıtık defter teknolojileri senaryoları, simülasyonları ve performans testleri, dijital para sistemi yönetim araçlarının tasarımı ve geliştirilmesi, siber güvenlik, dijital cüzdan uygulamaları iş paketlerinde ana sorumlu olarak görev alacak. Diğer bağlantılı iş paketlerinde de HAVELSAN destekleyici rolde bulunacak.



Projenin birinci fazında pilot uygulama senaryoları ve diğer fazların yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması öngörülüyor. Ayrıca, minimum uygulanabilir ürünün belirlenmesi hedefleniyor.