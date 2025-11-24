  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu

MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü
Gündem Diğer mahkumlar sanki köşkte kalıyor? Özgür Çelik'ten Ekrem'e ayrıcalık talebi
Gündem

Diğer mahkumlar sanki köşkte kalıyor? Özgür Çelik'ten Ekrem'e ayrıcalık talebi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Diğer mahkumlar sanki köşkte kalıyor? Özgür Çelik'ten Ekrem'e ayrıcalık talebi

CHP eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Seçilmiş Belediye Başkanlarımız daracık hücrelerinde, imkansızlıklar içinde, daracık alanlarda plastik sandalye ve masa üzerinde savunma hazırlamaya zorlamak, savunma hakkının ihlalidir.” diyerek komik açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulduğundan beri halkı sürekli küçük gören, kendilerini ise ayrıcalıklı bir sınıf olarak konumlandıran CHP’nin zihniyeti bir türlü değişmiyor.

“Böyle yargılama olmaz” başlığıyla sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan CHP eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Seçilmiş Belediye Başkanlarımız daracık hücrelerinde, imkansızlıklar içinde hiç bir somut delile dayanmayan, ‘mışlı, muşlu’ iddinamelere karşı savunma hazırlamak zorunda bırakılıyor. Daracık alanlarda plastik sandalye ve masa üzerinde savunma hazırlamaya zorlamak, savunma hakkının ihlalidir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarımız ve siyasetçilerimizin evrensel ve anayasal haklarından yoksun bırakarak tutuklu yargılanmaları çok büyük bir suçtur” sözleriyle, CHP’li belediye başkanlarını adeta siyaset üstü, millet üstü bir yere konumlandırmaya çalıştı.

 

EKREM İÇİN İSTEDİKLERİ AYRICALIKLARI SIRALADI!

Özgür Çelik, “Asla kaçma şüphesi olmayan hatta zorla gönderilse bile bu ülkede kalmak için canını dişine takacak insanları tutuklu yargılamak savunma haklarını kasıtlı olarak engellemektir. Yargılamalar tutuksuz yapılmalıdır. Duruşmalar TRT’de canlı yayınlanmalıdır. Belediyelere kayyum garabeti kaldırılmalıdır” ifadeleriyle, Ekrem İmamoğlu için istedikleri ayrıcalıkları sıraladı.

Ekrem İmamoğlu'nun inkar edemediği yolsuzluklar!
Ekrem İmamoğlu'nun inkar edemediği yolsuzluklar!

Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun inkar edemediği yolsuzluklar!

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan serbest bırakılsın diye Ekremsever Avrupalılar düğmeye bastı
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan serbest bırakılsın diye Ekremsever Avrupalılar düğmeye bastı

Aktüel

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan serbest bırakılsın diye Ekremsever Avrupalılar düğmeye bastı

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu
Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu

Sosyal Medya

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uşak'ta İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 10 Kişi Yaralandı
Yerel

Uşak'ta İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 10 Kişi Yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler dahil olmak üzere araçlarda bulunan 1'i bebek toplam 10 kişi yarala..
Başörtüsü hazımsızı Avusturya'dan başörtü yasağı: Ahlaksız ırkçı Bakan fetva bile verdi
Dünya

Başörtüsü hazımsızı Avusturya'dan başörtü yasağı: Ahlaksız ırkçı Bakan fetva bile verdi

Avusturya, 12 bin Müslüman kız öğrenciye başörtüsü yasağı getirmeye hazırlanıyor. Ahlaksız Hristiyan Bakan ırkçı yaklaşımını sürdürüyor. ..
İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23