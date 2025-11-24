Diğer mahkumlar sanki köşkte kalıyor? Özgür Çelik'ten Ekrem'e ayrıcalık talebi

Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulduğundan beri halkı sürekli küçük gören, kendilerini ise ayrıcalıklı bir sınıf olarak konumlandıran CHP’nin zihniyeti bir türlü değişmiyor.

“Böyle yargılama olmaz” başlığıyla sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan CHP eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Seçilmiş Belediye Başkanlarımız daracık hücrelerinde, imkansızlıklar içinde hiç bir somut delile dayanmayan, ‘mışlı, muşlu’ iddinamelere karşı savunma hazırlamak zorunda bırakılıyor. Daracık alanlarda plastik sandalye ve masa üzerinde savunma hazırlamaya zorlamak, savunma hakkının ihlalidir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarımız ve siyasetçilerimizin evrensel ve anayasal haklarından yoksun bırakarak tutuklu yargılanmaları çok büyük bir suçtur” sözleriyle, CHP’li belediye başkanlarını adeta siyaset üstü, millet üstü bir yere konumlandırmaya çalıştı.

EKREM İÇİN İSTEDİKLERİ AYRICALIKLARI SIRALADI!

Özgür Çelik, “Asla kaçma şüphesi olmayan hatta zorla gönderilse bile bu ülkede kalmak için canını dişine takacak insanları tutuklu yargılamak savunma haklarını kasıtlı olarak engellemektir. Yargılamalar tutuksuz yapılmalıdır. Duruşmalar TRT’de canlı yayınlanmalıdır. Belediyelere kayyum garabeti kaldırılmalıdır” ifadeleriyle, Ekrem İmamoğlu için istedikleri ayrıcalıkları sıraladı.