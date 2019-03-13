Didem Soydan hakkında takipsizlik kararı
Sosyal medya hesabından "Cumartesi Anneleri" paylaşımı yapan Didem Soydan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Başsavcılık, soruşturma hakkında takipsizlik kararı verdi.13 Mart 2019 Çarşamba 13:59
Didem Soydan, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Hasan Ocak ile annesinin fotoğrafını paylaşıp altına, "Bir anne, evladını arıyor. Gözaltına alınmış ve kaybedilmiş evladını. Onların adı benim için sevginin, vazgeçmemenin, yüreğin, analığın sözlük karşılığıdır. Cumartesi anneleri özür diliyorum. Gördüğünüz muamele için özür diliyorum. Sizler çöp yığınının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz. Özür dilerim." şeklinde yazdığı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet edildi.
Şikayet üzerine Soydan hakkında "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatan başsavcılık, incelemesini tamamladı.
Başsavcılık, "söylenilen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceği" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.
YORUM YAZ