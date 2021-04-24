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Eğitim DHBT Taban Puanları 2021, Diyanet atanmak için DHBT sınavından kaç puan almak gerekir?
Eğitim

DHBT Taban Puanları 2021, Diyanet atanmak için DHBT sınavından kaç puan almak gerekir?

DHBT diyanet atama puanları haberi. Diyanet DHBT sınavı ÖSYM tarafından 11 Nisan 2021’de yapıldı. 2020 DHBT sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar bir yandan da DHBT puanlarını araştıraya devam ediyor. Peki THBT taban puanı kaç? DHBT’den kaç puan alırsam atanırım?, Mülakat sınavına çağrılma taban puanları nedir? Diyanet mülakata çağrılma puanı 2020, Diyanet atanmak için DHBT sınavından kaç puan almak gerekir? soruları sorulmakta. İşte DHBT Taban Puanları 2021.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 16:49:00 - 2021-04-24 16:57:01
DHBT Taban Puanları 2021, Diyanet atanmak için DHBT sınavından kaç puan almak gerekir?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde emam Müezzin Kayyum, vaiz ve Kuran Kursu Öğretici olarak atanmak için ÖSYM tarafıdan yapılan DHBT sınavına girmek gerekir. ÖSYM sınav takvimine göre 27 Aralık 2020'de gerçekleşmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen 2020 KPSS DHBT sınavı 11 Nisan Pazar günü yapıldı. 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)  sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki DHBT Taban Puanları 2021, Diyanet atanmak için DHBT sınavından kaç puan almak gerekir? DHBT atanmak için kaç puan gerekir?

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