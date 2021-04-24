Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde emam Müezzin Kayyum, vaiz ve Kuran Kursu Öğretici olarak atanmak için ÖSYM tarafıdan yapılan DHBT sınavına girmek gerekir. ÖSYM sınav takvimine göre 27 Aralık 2020'de gerçekleşmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen 2020 KPSS DHBT sınavı 11 Nisan Pazar günü yapıldı. 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki DHBT Taban Puanları 2021, Diyanet atanmak için DHBT sınavından kaç puan almak gerekir? DHBT atanmak için kaç puan gerekir?