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Eğitim DHBT sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

DHBT sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DHBT sınavları ertelenince 11 Nisan’da yapılmıştı. ÖSYM KPSS 2020 DHBT sınavına katılanların merakla beklediği DHBT sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanamdığı, DHBT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet DHBT sınav sonuları açıklandı mı? İşte DHBT sonuç sorgulama sayfası.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 16:52:00 -
DHBT sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ÖSYM sınav takvimine göre 27 Aralık 2020'de gerçekleşmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen 2020 KPSS DHBT sınavı 11 Nisan Pazar günü yapıldı. 2020 KPSS DHBRT sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS DHBT sınav sonuçları tarihi belli oldu mu? 2020 KPSS DHBT soruları ve cevapları yayınlandı!

PSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Koronavirüs needeniyle ertelenen KPSS DHBT'nin yeni sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklanmış değil. Bir önceki sınavın sonuçları 15 gün sonra açıklanmıştı. Bu nedenle gözler 26 Nisan'a çevrilmiş durumdaydı. Fakat herhangi bir duyuru gelmezken cuma gününe kadar bir açıklama yapılması bekleniyor.

DHBT taban puanı

 

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