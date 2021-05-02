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Eğitim DHBT sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? ÖSYM DHBT sınav sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

DHBT sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? ÖSYM DHBT sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM DHBT sonuçları araştırılıyor. DHBT sınavına girenlerin gözü kulağı DHBT ÖSYM sınav sonuçlarında. Diyanet kadrolarında görev yapmak isteyenler ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DHBT sınavına katıldı. ÖSYM DHBT sınav sonuçları haliyle de merak edilir oldu. DHBT 2021 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2021 DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DHBT sonuç sorgulama sayfası.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 12:29:00 -
DHBT sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? ÖSYM DHBT sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM KPSS DHBT sonuçları haberi. 6-16 Kasım 2020 tarihinde başvuruları alınan DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabildi.  2020 KPSS DHBT sınavı 11 Nisan'da gerçekleşti. DHBT sınavına girenler 2021 DHBT sınav sonuçlarını sorguluyor.

DHBT’ye katılan adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunlu.

DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT sonuçları henüz açıklanmadı. DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyurulacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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