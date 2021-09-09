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Eğitim DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS yerleştirme sonuçları 2021 | 11 Temmuz’da gerçekleştirilen DGS’nin sonuçları 11 Ağustos’ta açıklanmış ardından da tercih süreci başlamıştı. DGS tercih işlemlerini tamamlayanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. DGS yerleştirmeler ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları 2021

Yeniakit Publisher
2021-09-09 16:38:00 -
DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

Önlisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar 11 Temmuz 2021’de DGS’ye girdi. Sınavı ardından sonuçlar açıklandı ve adaylar tercih işlemlerini yaptı. Şimdi ise gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?

DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS tercih işlemleri 7 Eylül 23.59’da sona erdi. DGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir tarih verilmedi. Ancak geçen yıl tercihler 2 Ekim’de sona ermiş sonuçlar ise 7 Ekim’de açıklanmıştı. Kulislerde sonuçların 12 Eylül gibi açıklanacağı konuşuluyor.

DGS kayıt işlemleri gerekli belgeler nelerdir?

DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi

Önlisans Diplomasının Aslı veya Yeni Tarihli Mezuniyet Belgesi

Lise Diplomasının Aslı

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6 adet (4,5×6,0 cm) Boyutunda Fotoğraf

Öğrencilerin Önlisans Programında Görmüş Oldukları Derslere Ait Onaylı Transkript 

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