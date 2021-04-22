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Eğitim DGS ücreti ne kadar 2021 DGS sınav başvuru ücreti kaç para?
Eğitim

DGS ücreti ne kadar 2021 DGS sınav başvuru ücreti kaç para?

DGS başvuru ücreti güncel | 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz’da yapılacak. Sınav başvurusu yapmak isteyen adaylar, başvuru ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, DGS başvuru ücreti belli oldu mu? DGS başvurusu kaç TL? DGS başvuru ücreti 2021

Yeniakit Publisher
2021-04-22 10:56:00 -
DGS ücreti ne kadar 2021 DGS sınav başvuru ücreti kaç para?

DGS başvuru ücreti ne kadar? 2021 yılında DGS’ye girmek isteyenler başvuru tarihi ve ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, DGS başvuru ücreti açıklandı mı?

DGS ücreti ne kadar 2021 DGS sınav başvuru ücreti kaç para?

2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınav başvuruları 21-31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sınav geç başvuru tarihi ise 8 Haziran 2021 olarak açıklandı. DGS sonuçları ise 12 Ağustos 2021’de açıklanacak. DGS başvurusu yapmak isteyenler ücretleri de merak ediyor. DGS başvuru ücreti ise henüz açıklanmadı. 2020 yılında DGS başvurusu için 130 TL alınmıştı. 

DGS ne zaman 2021?
DGS ne zaman 2021?

Eğitim

DGS ne zaman 2021?

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