DGS 2021 kayıtları ne zaman? 2021 DGS kayıtları ne zaman başlıyor?

2 yıllık eğitimine 4 yıllığa tamamlamak isteyen adaylar 2021 DGS tercihlerini 27 Ağustos 7 Eylül tarihleri aralığında yaptı. DGS sonuçlarının ÖSYM sonuç sayfasında yayınlanmasından sonra adaylar 2021 DGS kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki 2021 DGS kayıtları ne zaman, DGS kayıtları ne zaman başlıyor 2021? DGS kayıtları ne nasıl yapılır? İşte DGS kayıtlarına ilişkin detaylar.

DGS kayıtları ne zaman?

2021 DGS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra DGS kayıt tarihleri belli olmuş olacak. ÖSYM DGS kayıt tarihlerine ilişkin henüz açıklama yapmadı. Yerleştirme işlemi, adayların 2021 DGS puanları, DGS tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

2021 DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2021-2022 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

DGS kayıtları nasıl yapılır?

ÖSYM’nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir. Tercihleri sonucunda bir lisans programına yerleşen öğrencilerin intibak işlemleri, 2547 sayılı Kanun’un 18/b-5 maddesi uyarınca yerleştikleri üniversitelerin ilgili kurulları tarafından yapılmaktadır.

DGS ek yerleştirme ne zaman nasıl yapılacak?

DGS tercih sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Peki DGS ek yerleştirme nasıl yapılacak? DGS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021 DGS’ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır. DGS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. 2021 DGS kılavuzu için tıklayın