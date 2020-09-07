Dezavantajlı vatandaşları kitapla buluşturmak için mesafe tanımıyorlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Kahramanmaraş'ta yürütülen "Alo Kitap" projesiyle şehrin en ücra noktasındaki dezavantajlı vatandaşlar kitapla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından kütüphanelere ulaşamayan yaşlı ve engelli vatandaşların ücretsiz olarak kitaplara ulaşması amacıyla "Alo Kitap" projesi başlatıldı.

Merkeze gelen çağrıları değerlendiren ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid) tedbirlerine uygun şekilde istenilen kitapları hazırlayarak, şehrin en uzak yerleşim yerlerine kadar ulaştırıyor.

Yaşlı ile engelli vatandaşların ev ve yaşam alanlarında kitap okuyarak zaman geçirmelerine katkı sağlayan çalışmayla dezavantajlıların kitapların sunduğu büyülü dünyasıyla sınırlarını aşarak yaşamlarına renk ve farklılık katılması amaçlanıyor.

Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, AA muhabirine, bir süre önce başlattıkları projeyle vatandaşları kitapla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Çağrılarla bildirilen kitapları temin ederek vatandaşların ayaklarına kadar götürdüklerini anlatan Sofioğlu, "Vatandaşlarımız kitapları okuduktan sonra tekrar alıp istedikleri yeni kitapları veriyoruz. Projemiz bu şekilde sürekli devam ediyor. Vatandaşlarımızın 'kitaba ulaşamadım' deme ihtimalinin kalmamasını istiyoruz." dedi.

- "Vatandaşlarımız gelemiyorlarsa biz gideriz"

Sofioğlu, genç, yaşlı her kesimin kitap okumasının gerektiğine inandıkların belirterek, bu yönde birçok çalışma yaptıklarını aktardı.

Projenin dezavantajlı vatandaşlar için sınır tanımadığına dikkati çeken Sofioğlu, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak il sınırları içerisinde yer alan her nokta bizim için kitabın ulaşacağı bir noktadır. 'Vatandaşlarımız gelemiyorlarsa biz gideriz' diyoruz. İnsanı yüreğinden tutmanın birçok yönü var. Biz de vatandaşlarımızın yüreğine kitapla dokunmayı tercih ediyoruz. Az okuyan değil, çok okuyup yol alan gençlik yetişsin, yaşlılarımız kendini iyi ve devletin yanında olduğunu hissetmesini istiyoruz."

- "Çok mutlu oldum"

Projeden faydalanan 19 yaşındaki fiziksel engeli bulanan Beyzanur Yaren Şireli ise projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Şireli, "Böyle bir imkan bize sunulduğu için çok mutlu oldum. Kitap okumayı çok seviyorum ve bütün gençler kitap okusun. Kitapsız bir dünya benim için dünya değildir. Kitapsız hiçbir insan nefes alamaz ki ben de alamıyorum." diye konuştu.

82 yaşındaki KOAH hastası İsmail Durna da okumayı çok sevdiğini söyleyerek, "Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür ediyorum. Bir alo dememizle ekibi buraya seferber etmesi ve projedeki düşünce çok güzel." ifadelerini kullandı.