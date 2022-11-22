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Yerel Devrilen traktörün sürücüsü öldü
Yerel

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 16:05:00 -
Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ali Demir (80) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Kırsal Boyalı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

İtfaiye ve AFAD personelince bulunduğu yerden çıkarılan Demir'in cesedi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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