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Dünya Devrik lider Keita ülkesini terk etti
Dünya

Devrik lider Keita ülkesini terk etti

Afrika ülkesi Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan darbeyle istifa eden Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın tedavi için Mali'den ayrıldığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 01:26:00 -
Devrik lider Keita ülkesini terk etti

Mali basının verdiği bilgiye göre, iskemik inme teşhisi konan Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın, tedavi için BAE'nin Abu Dabi kentine gittiği bildirildi.

Başkent Bamako'da 2 Eylül'de hastaneye kaldırılan ve iskemik inme teşhisi konulan 75 yaşındaki Keita, 4 Eylül'de hasteneden çıkışını yapmıştı.

Mali'deki askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP), 18 Ağustos'ta askeri kışlada alıkoyduğu Keita'yı 27 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı. Konutunda gözetim altında tutulan Keita'ya cunta tedavi için yurtdışına çıkış izni vermişti.

Cunta yönetime el koydu

Başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda, 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker ayaklanıp Mali yönetimine el koymuştu.

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