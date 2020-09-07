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Aktüel Devlet desteğiyle koyun yetiştiricisi olup sürüsünü de hedeflerini de büyüttü
Aktüel

Devlet desteğiyle koyun yetiştiricisi olup sürüsünü de hedeflerini de büyüttü

Cezaevinden tahliye edildikten sonra İnegöl Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından 25 bin lira hibe desteği verilen eski hükümlü, 2 yılda çiftlik kurup 300 küçükbaş hayvan yetiştirerek sattı - Koyun yetiştiricisi İsmail U: - "Devlet bana bu imkanı vermeseydi koyunculuk aklımın ucundan geçmezdi. Bundan sonra bu üretimden beklentimiz ortalama olarak 150 koyundan aldığımız 150 kuzu ile 150 bin lira"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:06:43 -
Devlet desteğiyle koyun yetiştiricisi olup sürüsünü de hedeflerini de büyüttü

BURSA (AA) - UĞUR ÇİÇEK - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce devlet desteğiyle 25 küçükbaş hayvan alan eski hükümlü, bu süreçte sürüsünü büyüterek çiftlik kurdu.

Cezaevinden 3 yıl önce tahliye edilen eski hükümlü İsmail U, İnegöl Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde yürütülen KOSGEB destekli "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu"na katıldı.

Kursun ardından 2018 yılında İŞKUR'un eski hükümlülere özel olarak açtığı "Kendi İşini Kurmaya Yönelik Projeler" adlı uygulamasına başvuran İsmail U, projesinin onaylanması üzerine verilen 25 bin lira destekle 24 anaç koyun ve bir koç alıp kırsal Kocakonak Mahallesi'nde yetiştiriciliğe başladı.

Kısa sürede sürüsündeki hayvanlarının sayısını artıran İsmail U, kurduğu çiftlikte hedeflerini büyüterek çalışmayı sürdürüyor.

AA muhabirine süreç hakkında bilgi veren İsmail U, işlediği suçlar nedeniyle bir süre cezaevinde yattığını, daha sonra tahliye edildiğini söyledi.

Cezasının son 1 yılında denetimli serbestlikten yararlandığını aktaran İsmail U, "Hibe parasıyla aldığımız 25 hayvanın yanına kendi imkanlarımızla 10 koyun alarak bu işe başladık. 2 senede 300 koyun üretip satarak bütçemize kattık. Şu anda 110 anaç koyunumuz var." dedi.

İsmail U, denetimli serbestliğin yararlı bir uygulama olduğunu dile getirdi.

Mücadele edenin kazandığını vurgulayan İsmail U, şunları kaydetti:

"Sıkıntımız yok, önemli olan mücadele. Sabredeceksiniz, devletin vermiş olduğu imkanlardan faydalanacaksınız. Devlet bana bu imkanı vermeseydi koyunculuk aklımın ucundan geçmezdi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün, İŞKUR aracılığı ile verdiği destekle başladık. Bir sene boyunca bu hayvanlardan bir şey beklemedik. Adaklık, kurbanlık satarak yem ihtiyacını karşıladık. Bundan sonra bu üretimden beklentimiz ortalama olarak 150 koyundan aldığımız 150 kuzu ile 150 bin lira."

- "Her zaman yardıma hazırız"

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç da Denetimli Serbestlik Yasası'ndan faydalanarak, ekonomik sorunları olan kişileri iş sahibi yapmak için oluşturulan hibe projeleri kapsamında İŞKUR ile çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Destekten faydalanan İsmail U'nun 2 yılda önemli mesafe katettiğini belirten İnanç, "25 bin lirayla aldığı 25 küçükbaş hayvanın sayısını bugün 300'lü rakamlara çıkararak geçimini sürdürüyor. Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü olarak hükümlülerin iş bulmaları ya da meslek ve sanatlarıyla ilgili bir iş kurmaları hususunda her zaman yardımlarına hazırız." diye konuştu.

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