Devlet bu bataklığa müsaade etmesin! Çocuk kanalının altından sapkın proje çıktı

Özellikle de çocuklara yönelik içerikleriyle dikkat çeken kanal, son yıllarda tartışmalı içerikler yayınlayan Walt Disney Şirketi’ne ait sözde çocuk kanalı Disney Channel, 1 Nisan 2022 Cuma günü itibariyle artık ekran görüntüsü vermemeye başlamıştı.

Sözde çocuk kanalının yakında tamamen kapanacağı öğrenildi. Daha sonra ise Disney Channel sosyal medya hesabından açıklama geldi. Haziran’dan itibaren Türkiye’de, Disney Plus adıyla, ücretli aboneliğe dayalı video platformu olarak devam edileceği belirtildi.

Bu açıklamayla aynı günlerde İngiliz Daily Mail gazetesinde, Janon Fisher imzalı bir haber yayınlandı. Disney yöneticilerinin çevrim içi toplantısından konuşmaların paylaşıldığı haber yeni platformun niteliği hakkında ipuçları veriyordu. Haberdeki skandal detaylar yeni platformun arkasında sapkın bir proje fikrinin yattığını ortaya koydu.

Sözde konusu haberde şu ilginç detaylar diklkat çekti;

'Karakterlerin yarısı LGBTİ olacak'

“Disney çalışanları, Florida Eyaleti’nin çocuklara cinsellik, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim hakkında ‘yaşa uygun olmayan şekilde’ eğitim verilmesini yasaklayan yasasını homofobik olduğu gerekçesiyle protesto ederek iş bıraktılar ve gösteri düzenlediler. Filmlerindeki eşcinsel karakterlerin sayısını artırma vaadinde bulundular."

"Disney’in Eğlenceler Genel Müdürü Karey Burke, biri transseksüel diğeri panseksüel iki çocuk annesi bir yönetici olma sorumluluğuyla ‘toplumsal cinsiyet’ siyasetinde vites yükselteceklerini, bu amaçla Disney’deki karakterlerin ve içeriklerin 2022 sonuna kadar en az yarısının LGBTQIA veya azınlıklardan oluşacağını söyledi.”

'Bayanlar ve baylar' demek yasak“

Disney CEO’su Bob Chapek, yasayı iptal etmek için çalışacağına söz vererek LGBTQIA topluluklarının haklarını savunmakta yetersiz kaldıkları için özür diledi. Animasyonlar Başyapımcısı Latoya Raveneau, programlarında eşcinsellik ajandalarını gizlemeye gerek kalmadığını, herkesin bunu artık desteklediğini iddia etti. Çeşitlilik ve İçerik Şefi Vivain Ware, geçen yazdan beri cinsiyetçi tüm selamlaşmaları yasakladıklarını, Tema Parkı ziyaretçilerine ‘bayanlar ve baylar’ yerine ‘her yaştan hayalperestler’, ‘arkadaşlar’ gibi hitaplar kullanma eğitimleri verdiklerini anlattı.”

"Bu mutlu yere hepiniz hoş geldiniz. Disney Dünyası şirketleri herkes için, aile değerlerini destekleyendeneyimler yaratmaya kendini adamıştır ve hiçbir ayrımcılığa müsamaha göstermez.Temel insan haklarını ihlal eden her türlü yasaya karşı çıkıyor, dayanışma içinde, seslerini duyuran LGBTQIA+ oyuncularımızı, ekibimizi, hayalperestlerimizi ve hayranlarımızı destekliyoruz."

Aileler dikkatli olmalı

Disney Plus’ın bu skandal hamlesinde “İçerik ve karakterlerin en az yarısının LGBTİ’lerden oluşacağı” açıklaması asıl amacın sapkın düşüncelerin çocukların beyinlerine yerleştirmek olduğunu gösterdi. “toplumsal cinsiyet” propagandasının her alanda olduğu gibi çocuklara kanca atması söz konusu kanalın tehlikeleri konusunda ailelerin uyarılmasının zaruretini gözler önüne seriyor.