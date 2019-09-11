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Devlet Bahçeli'den yeni parti açıklaması

Ali Babacan-Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu'nun kurmayı planladığı yeni partilere ilişkin açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:42
Devlet Bahçeli'den yeni parti açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli "MYK-MDK Toplantısı" sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi yarım asırlık onurlu millet hizmetini her türlü engellemeye ve fitne-fesat tuzaklarına rağmen azimle, akılla, inançla, heyecanla sürdürmektedir. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne yönelik bağlılığımız milli iradeye duyduğumuz sadakatle temellenip derinleşirken, Türkiye’nin tarihsel hak ve çıkarlarını muhafaza kararlılığımızda da hiçbir acziyet ve zafiyet söz konusu olmamış, olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi bugüne kadar hiçbir darbeyi, gayri meşru kalkışmayı, cunta yönetimini, ara dönemi, demokrasi dışı arayış ve dayatmaları kabul etmemiş, boyun eğmemiştir." dedi.

Darbeler Türkiye'yi devamlı geriye götürdü

Darbelerin Türkiye'yi devamlı olarak geriye götürdüğünü ve siyasi-toplumsal düzeni tepeden tırnağa bozduğunu ifade eden Bahçeli, "12 Eylül darbesi, 28 Şubat post modern müdahalesi, 27 Nisan e-muhtırası ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi devlet ve millet hayatıyla birlikte gelecek muhayyilemize, gelecekteki müstesna mevkiimize tamiri zaman ve emek isteyen zararlar vermiştir. Bilhassa 12 Eylül karanlığının tetikçileri ve tertipçileri ülkemizi kahredici ve korkunç olaylara mahkûm etmekle kalmamışlar, emperyalizme ve küresel sömürü çarkın mimarlarına taşeronluk ve hizmetkârlık yapmışlardır.12 Eylül 1980’de demokrasi ve milli iradeye zincir vurulmuş, masumlar ve mücadelesi haktan, halktan ve hakikatten yana olan Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in iman erleri utanç verici muamele ve mağduriyetlere maruz kalmışlardır" diye konuştu.

Hesabı birer birer sorulacak

Bahçeli, "Üzerinden 39 uzun yıl geçmesine rağmen 12 Eylül zilleti milli hafızalara kazınmış; yaşanan acılar, şehadetler, işkenceler, zulümler asla unutulmamıştır. 12 Eylül darbesi ile 15 Temmuz darbe ve işgal teşebbüsü aynı muhasım ve müstevli çevrelerin farklı zaman dilimlerindeki saldırısıdır. Milliyetçi Hareket Partisi darbeleri ve darbecileri açıktan lanetlemektedir. Hiçbir zulüm yapanı abat etmeyecek, mutlaka ters tepecektir. Şirret emel sahipleri elbette dün olduğu gibi yine hüsran yaşayacaklardır.Tarihin, talihin ve hayatın şaşmaz gerçeği bu olacaktır. Türk milleti tehditlere karşı uyanık ve dikkatlidir. Milli beka üzerinde oyun kuranların, cinayet ve ihanet nöbetine girenlerin hevesleri kursaklarında kalacak, yaptıklarının hesabı birer birer sorulacaktır. Türkiye’nin varoluş kararlılığı üzerinde kumar oynayanlar bunun bedelini er ya da geç ödeyeceklerdir. Milli birlik ve dayanışma ruhu her türlü sorun ve sıkıntının üstesinden gelecektir" dedi.

Yeni Parti açıklaması

Yeni Parti iddialarına ilişkin konuşan Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nın yaşaması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yerleşip kurumsallaşması için üzerimize düşen her görev eksiksiz yerine getirilecektir. Ayrıca siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı da olmayacaktır. Cumhur İttifakı’nı gölgelemeye, kayyum atamasını sorgulamaya, MHP ile AK Parti arasına çomak sokmaya heves eden eski ve marazi siyasetçilerin, terör sevici ve sicili lekeli şahsiyetlerin kumpasları kesinlikle tutmayacaktır. İnanıyor ve ümit ediyoruz ki, Türkiye’nin temel ve acil meseleleri ortak akıl ve ortak iradeyle çözüme kavuşturulacaktır" açıklamasında bulundu.

Hükümete desteğimiz tamdır

Bahçeli, "Bugün yapılan Milliyetçi Hareket Partisi MYK-MDK Toplantısı’nda yakın gelecekle ilgili beklentilerin altı çizilmiş, ağırlaşan ve karmaşıklaşan siyasi gündem ve konu başlıkları titizlikle ele alınmış, siyasi stratejilerimiz değerlendirilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi milletine ve vatanına sevdalı şekilde yoluna devam edecek, sağlıklı tutumunu ve sağlam duruşunu bozmayacaktır. Hiç şüphesiz tarafımız Türkiye’dir. Milli beka mücadelesinde, hainler ve zalimler karşısında devlete ve hükümete desteğimiz tamdır. Hiç kimse Türk milletinin diriliş ve yükseliş ruhunu sekteye uğratamayacak, buna teşebbüs etse de bedelini ödemekten kurtulamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi herkesi kucaklayacak, geleceğin vizyonunu Türklük şuur ve gururu, İslam ahlak ve faziletiyle tayin edip belirleyecektir. Partimiz Türkiye’nin önündeki zorlu siyasi süreç ve etaplara bütünüyle hazır, bunların üstesinden gelmeye de son derece inançlı ve kararlıdır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:42
  1. Devlet Bahçeli
  2. MHP
  3. AK Parti

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