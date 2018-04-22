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Devlet Bahçeli'den çok sert tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP ve İyi Parti'nin 15 vekil transferini sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, "Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir" dedi.

22 Nisan 2018 Pazar 16:54
Devlet Bahçeli'den çok sert tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir. Gazi Meclis'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir."

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 16:54
  1. Devlet Bahçeli
  2. MHP

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