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Devlet Bahçeli: Taviz vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararı açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de resmi Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:07
Devlet Bahçeli: Taviz vermeyiz

Bahçeli'nin tweetleri şu şekilde:

Demokrasilerde seçim tazelenme, yenilenme, yeni heves ve heyecanlarla geleceğin özlem ve hedeflerine kilitlenme vesilesidir. Millet iradesi umuttur, huzurdur, ufuktur, uğurdur, uçurumları kapatacak çare ve çözüm vetiresidir.

"SORUN ÇIKARANLARA, SORUNLU EMELLERE TAVİZ VERMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Demokrasi varsa sorunlara teslim, sorun çıkaranlara tahammül, sorunlu emellere talim ve taviz elbette mümkün değildir. Her karanlığa bir hilal, her karamsarlığa bir hakikat, her kavgaya bir haysiyet aydınlığıyla mukabele ve misilleme kaçınılmaz zarurettir.

Önümüzdeki sisli süreci, risk ve tehlikelerle çevrelenmiş engebeli süreyi, Türk milletinin lehine çevirmek, Türkiye için bir avantaja dönüştürmek siyaset kurumunun, sorumluluk sahibi milli vicdanların asıl görev ve ödevleri arasındadır. Görevden kaçılmaz, ödevden korkulmaz.

Sayın Cumhurbaşkanı’yla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin erkene alınmasında fikir birliğine vardık.

Sayın Erdoğan erken seçim tarihi olan 24 Haziran 2018’i bir basın toplantısı ile duyurup cümle aleme tebliğ ve ilan etmiştir. Doğrusu budur,olması gereken budur,Türkiye’nin önü açılmış,Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilebilmesi için demokratik yol haritası belli olmuştur.

Türkiye’nin iç ve dış odaklı pek çok meselesi, üstesinden gelinmesi şart olan pek çok meşguliyeti vardır. Bunun için sandığa müracaat, millet iradesini harekete geçirmek büyük bir mecburiyettir. Yapılan, yapılması gereken de budur. Sandıktan korkmak, seçimden kaygılanmak, demokrasinin erdemlerinden çekinmek sakat bir mantık, sakıncalı bir bakış, suçlu bir yaklaşımdır. Türkiye çok cepheden saldırı ve kuşatmaya uğramışken demokrasinin imkanlarına başvuru meşru, makul, muvafık bir davranıştır.

24 Haziran 2018 Pazar Günü; cumhurun dirilişine, Cumhuriyet’in doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır. Geldiğimiz bu aşamada Türkiye kazanacak, istikbalimiz parlayacak, istiklal haklarımız bizzat Türk milleti tarafından güvenceye alınacaktır. Seçim kararının milletimize, ülkemize, demokrasimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza değerlendirmelerinden, sağduyu ve olgun tavrından dolayı şükranlarımı iletiyorum.

Tekraren diyorum ki; Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.Gayret bizden takdir Türk milletinden,himaye ise Cenab-ı Allah’tandır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’dir,Türk milletinin ruh kökünden parlayarak doğmuştur.Önümüz hamd olsun açık, gelecek aydınlıktır.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 19:07
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