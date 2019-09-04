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Devlet Bahçeli: O sürekli terliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanı’nı toplayarak yeni dönemin startını verdi. Bahçeli, önemli mesajlar verirken tepkilerin odağındaki CHP'li Ekrem İmamoğlu için 'Sürekli terliyor' dedi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:58
Devlet Bahçeli: O sürekli terliyor

Başkanlık Divanı’nı toplayarak MHP'deki yeni dönemin startını veren Genel Başkan Bahçeli yeni döneme ilişkin kritik mesajlar verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlık Divanı’nı topladı, “Hayırlı olsun” diyerek yeni dönemin startını verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Bahçeli, yeni dönemde Meclis çalışmalarının önemli olacağını vurguladı. Divan üyelerinden Meclis çalışmalarına ağırlık vermelerini istedi. Belediye Kanunu, yargı reformu, Meclis İçtüzüğü gibi konularda yoğun bir mesaiye işaret eden Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın Meclis çalışmalarında aynı şekilde devam edeceğini vurguladı.

Ahlat'ta ne oldu?

Cumhur İttifakı kapsamında iki parti büyükşehirlerde ve ilçelerinde ittifak yaptı ancak Bahçeli, Ahlat ve Söğüt’ü tarihi önemleri açısından kritik gördüğü için ittifakın içine alınmalarını istedi. İki parti arasındaki görüşmeler sonucunda Ahlat AK Parti’ye, Söğüt MHP’ye bırakıldı.

Malazgirt Zaferi’nin yıldönümünde iki lider kutlamalara birlikte katıldı. Divan toplantısında Bahçeli bu geziden notları da paylaştı kurmaylarıyla. Buna göre Erdoğan Malazgirt’te Bahçeli’yi helikoptere davet eti. Ahlat’a birlikte helikopterle gitmeyi önerdi. Bahçeli, “Karayoluyla gideceğim” dedi. Malazgirt-Ahlat arasındaki yolu kendileri hükümetteyken açtıklarını Binali Yıldırım'ın da bu yolu genişlettiğini söyledi. Yolun son halini görmek istediğini bildirdi.

Bahçeli vadilerin arasından kurmaylarıyla birlikte konvoy halinde Ahlat’a gitti. Bu sırada Erdoğan da helikopterle Ahlat’a geçerken havadan Bahçeli’nin konvoyunu gördü. Ahlat’ta tekrar törenler için bir araya geldiklerinde, "Sizi gördüm. Alparslan’ın atlarla geçtiği yolu kullandınız, siz de arabalarınızla o yoldan geçtiniz, Ahlat’a geldiniz" dedi.

O karede ne oldu?

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’nin evini ziyaretine ilişkin de kurmaylarıyla paylaştığı bilgiler yeni ayrıntıları ortaya çıkardı. Medyaya servis yapılan az sayıdaki fotoğrafta iki liderin güldüğü karenin arasında bir diyalog çıktı. Erdoğan evin girişinde duvara yazılı olan Arapça yazının anlamını bildiğini belirterek, “Mülk Allah’ındır’ anlamındaki kelimeleri okudu. Bu anlar da işte o fotoğrafa yansıdı.

İmamoğlu'nun ziyaretini eleştirdi

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini eleştirdiği Divan toplantısında, "16 milyonu temsil ettiğini söylüyor ama terörü destekledikleri için görevden alınan belediye başkanlarını ziyarete gidiyor. Orada terörle mücadele eden komutanları ziyaret etmiyor. O komutanları ziyaret etseydi gerçekten 16 milyonu temsil ettiğini söyleyebilirdi" dedi. Bahçeli'nin İmamoğlu için, "Sürekli terliyor" diyerek zor durumda kaldığını vurguladığı da belirtildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:58
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Devlet Bahçeli
  4. Ekrem İmamoğlu

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  • Tata TongaTata Tonga48 dk önce
    Oligarşi var bu ülkede... koltuğa oturan kalkmıyor... ölse de kurtulsak... MHP de başka adam mı yok?

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