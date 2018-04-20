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Devlet Bahçeli, ilk mitingini Manisa'da yapacak

MHP, erken seçim kararının ardından jet hızıyla hazırlıklara başladı.

20 Nisan 2018 Cuma 08:04
Devlet Bahçeli, ilk mitingini Manisa'da yapacak

Dün itibariyle, aday başvuruları için MHP Genel Merkezi’nde stantlar kuruldu. MHP lideri Devlet Bahçeli, hazırlıkları yerinde inceleyerek parti yöneticilerinden detaylı bilgi aldı. MHP bu seçimde aday başvuru rekoru kırmayı hedefliyor. Son kurultayda MYK seçimi için 5 bine yakın başvuru alan MHP’de, milletvekili adaylığı için önemli isimlerin başvuru yapmaya hazırlandığı öğrenildi. YSK’nın seçim takvimini belirlemesiyle birlikte MHP’nin aday başvurularını da bir ay içinde netleştirmesi bekleniyor. Öte yandan MHP yarın Kızılcahamam’da kampa giriyor. Kampta seçime yönelik çalışmalar değerlendirilecek ve seçim stratejisi hazırlanacak. Daha sonra sahaya inecek olan MHP lideri, ilk mitingi 28 Nisan’da Manisa’da gerçekleştirecek. MHP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı için Erdoğan’a oy isteyecek.

Bahçeli’nin milletvekili aday belirleme noktasında “teşkilat yoklaması” metodunu devreye sokacağı belirtiliyor. Geçmiş seçimlerde olduğu gibi internet üzerinden teşkilatların adaylıklar için görüş bildiriminde bulunmasını isteyecek olan Bahçeli’nin, gelen tepkiler doğrultusunda listeyi hazırlayacağı ifade edildi.

Öte yandan İYİ Parti’nin seçime girip girmeyeceği de tartışma konusu oldu. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti’nin YSK’nın değerlendirmesini beklemeden bahane aramaya ve mağduriyet edebiyatı yapmaya başladığını belirtti. Ataman, “Seçime katılmalarına mâni hâl olup olmadığını YSK inceleyerek ilan etmeli. Olumsuz bir durum varsa da icap ederse ellerinden mağduriyet malzemesini almak için uyum paketinde düzenleme yapılmalı” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ise “Hukuki açıdan sıkıntılarının olmadığını iddia ediyorlar. Mağduriyete fırsat verilmemeli. Eksikleri varsa da YSK bunun belirleyecektir. Ancak İP’i çok köpürttüler, köpük gitti geriye bir şey kalmadı. Seçime girerlerse derslerini alırlar” dedi.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 08:04
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