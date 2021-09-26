'Devam edeceğini tahmin ediyorum' dedi! Altına yatırım yapanlar dikkat

Ekonomist İslam Memiş, A Para yayınına konuk olarak, altın fiyatları ile ilgili iddialarını açıkladı.

Altın fiyatları artacak mı, altın fiyatları düşecek mi sorularının cevapları araştırılırken Memiş, ons altın fiyatları için teknik olarak 1750 dolar düzeyinin kritik destek olduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar yaşanırsa düşüş trendinin sürebileceğini iddia etti.

Ons altın fiyatları için şu anda dar bant hareketi gözlemlediklerini ifade eden Memiş, Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin tondaki açıklamasının altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu gördüklerini söyledi.

1780 dolar seviyesinde tutunamayan bir ons altın olduğunu belirten Ekonmist, "Ons, Powell'ın açıklamaları sonrası 1742 dolar düzeyine kadar çekildi. Altının ons fiyatı haftanın son işlem günü 1750 dolar seviyesi üzerinde tutunma çabası gösterdi. Özellikle altın fiyatları için yükselişlerin konuşulabilmesi için 1780 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar olması gerekiyor" dedi.

Ons altın fiyatları için 1740-1760 dolar düzeyini geçerliliğini koruduğunu söyleyen Memiş, "Genele baktığımız zaman da ons altın tarafında son bir dip arayışı var. Fed etkisi ile bu dip arayışı devam edecek. Altının ons fiyatında düşüşlerin sürmesi için 1721 dolar seviyenin aşağı yönlü kırılması gerekiyor" dedi.

Enflasyon endişesinin ardından dünyada borç krizi patlak verdiğini kaydeden Memiş, "Piyasalarda bu borç krizinin negatif fiyatlaması sonrası, ons altın tarafında 1780 dolar bandının üzerine atak görecek miyiz? Bunu takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Teknik olarak yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum"

Gram altın fiyatlarının geçtiğimiz hafta 482-502 lirasında serbest piyasada işlem gördüğünü kaydeden Memiş, "Kuyumcularda gram altın 500 lira seviyesinin üzerini gördü. Hem ons hem de dolar tarafından etkilendiği için teknik olarak yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum" iddiasında bulundu.