DEVA Partisi'nde toplu istifa

DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Tuna Türkyar ve yönetim kurulu üyelerinin, partilerinden istifa ettiği bildirildi.

Türkyar, yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki il başkanının istifası sonrası belirsizlik oluştuğunu, problemi genel merkezle paylaşmalarına rağmen gerekli ilgiyi göremediklerini söyledi.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen parti menfaatlerini korumaya çalıştıklarını aktaran Türkyar, "Melikgazi İlçe Teşkilatı olarak tüm yönetim kurulu üyelerimiz ile kurucu heyet üyeliğinden ve parti üyeliğinden onurlu bir şekilde istifa etmiş bulunmaktayız." dedi.