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Aktüel Dev Türk şirkete hacker şoku: İlgili şok iddia doğruladı! Milyonlarca kişinin bilgileri çalındı mı? İşte cevap
Aktüel

Dev Türk şirkete hacker şoku: İlgili şok iddia doğruladı! Milyonlarca kişinin bilgileri çalındı mı? İşte cevap

Yeniakit Publisher
2023-03-24 23:47:00 - 2023-03-25 00:00:37
Dev Türk şirkete hacker şoku: İlgili şok iddia doğruladı! Milyonlarca kişinin bilgileri çalındı mı? İşte cevap

Türkiye'nin en büyük girişimlerinden Getir ve bünyesindeki BiTaksi'nin hacklendiği iddia edilmişti. Getir ve bünyesindeki BiTaksi'nin hack'lendiği ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Getir'den konuya yönelik açıklama yapıldı. Bir hacker forumunda yapılan paylaşımda yaklaşık kullanıcılara ait kişisel verilerin ele geçirildiği öne sürülmüştü. İşte Getir'den hack'lenme iddialarına cevap

Konuya ilişkin açıklama yapan Getir, bazı kişisel bilgilerin sızdırıldığını doğrularken nasıl ele geçirildiğinin araştırıldığını ifade etti.

Açıklamada erişim şeklinin araştırıldığı söylenirken, söz konusu bilgiler ile Getir hesaplarına erişimin mümkün olmadığı eklendi. Ayrıca kredi kartı bilgilerinin Getir'in sisteminde değil MasterPass sistemlerinde saklandığı, bu yüzden de kullanıcı özelinde bu bilgilere erişimin mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklama şöyle:


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