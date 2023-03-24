Dev Türk şirkete hacker şoku: İlgili şok iddia doğruladı! Milyonlarca kişinin bilgileri çalındı mı? İşte cevap

Konuya ilişkin açıklama yapan Getir, bazı kişisel bilgilerin sızdırıldığını doğrularken nasıl ele geçirildiğinin araştırıldığını ifade etti.

Açıklamada erişim şeklinin araştırıldığı söylenirken, söz konusu bilgiler ile Getir hesaplarına erişimin mümkün olmadığı eklendi. Ayrıca kredi kartı bilgilerinin Getir'in sisteminde değil MasterPass sistemlerinde saklandığı, bu yüzden de kullanıcı özelinde bu bilgilere erişimin mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklama şöyle:



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